Vuoi partire ma non hai un soldo? Non ti preoccupare: c’è un modo per fare vacanze completamente gratis in posti da sogno

Vorresti tanto concederti almeno qualche giorno di relax ma non hai un soldo? Nessun problema: c’è un modo semplicissimo per fare vacanze da sogno gratis.

I tempi che stiamo vivendo non sono dei più facili dal punto di vista economico: inflazione che è tornata a salire, carovita, bollette alle stelle, rate del mutuo e canoni di affitto sempre più alti. Va da sé che riuscire a mettere da parte anche i soldi per le vacanze, in questo contesto, sembra davvero difficile.

E, infatti, molti di noi non ce la fanno e si ritrovano a luglio stanchi morti dopo un anno di lavoro ma impossibilitati a partire. Chi ha una casa di famiglia al mare o in montagna può sfruttare quella: gli altri si rassegnano a trascorrere Ferragosto in città. Ma siamo proprio sicuri che non ci sia alternativa?

Fortunatamente non è così e in un mondo sempre più interconnesso è possibile trovare soluzioni inimmaginabili fino a qualche anno fa. In realtà i modi per fare vacanze gratis ci sono, solo che in pochi ne sono a conoscenza. Nel prossimo paragrafo vediamo come goderti una settimana di relax e divertimento senza spendere un euro.

Vacanze gratis: ecco come fare

Se non hai nemmeno un soldo per partire non ti preoccupare: non sei sicuramente il solo. Tantissime persone, negli ultimi anni, si trovano in questa condizione. Ma la necessità fa venire fuori l’ingegno e così sono nati modi alternativi per fare vacanze gratuite in luoghi da sogno. Vediamo di cosa si tratta.

Hai presente della vecchia cara regola del “do ut des”? In pratica io ti do qualcosa e tu in cambio ne dai un’altra a me. Ecco anche per le vacanze funziona proprio così. Ci sono moltissime famiglie che vivono in città stupende come Roma piuttosto che Napoli o Firenze – città magnifiche da visitare anche in estate – che hanno bisogno di qualcuno che curi le loro piante o i loro animali domestici durante il periodo delle vacanze. In cambio avrai vitto e alloggio gratuito e, solitamente, anche una piccola ricompensa.

Oppure esistono organizzazioni di volontariato che ti permettono di avere vitto e alloggio gratuito in cambio di piccoli lavoretti come la gestione di strutture turistiche o la collaborazione in progetti sociali. Di solito si lavora poche ore al giorno e poi si è liberi di uscire, andare al mare o dove si preferisce.

Infine la terza opzione, un po’ vecchia ma sempre valida, è il couchsurfing. Ci sono siti in cui famiglie o coppie mettono a disposizione la loro casa e ti ospitano gratuitamente. In cambio dovrai ospitarli a tua volta quando essi decideranno di venire a visitare la tua città. Un modo non solo per risparmiare ma anche per fare nuove amicizie.