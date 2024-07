Come uno scrigno, il cuore del golfo di Napoli custodisce un gioiello del Mediterraneo: l’arcipelago delle Isole Napoletane ovvero Capri, Ischia e Procida.

Le Isole Napoletane, chiamate anche Isole Flegree per la loro appartenenza all’area geologica dei Campi Flegrei, sono una destinazione da visitare almeno una volta nella vita. Si trovano al centro del Golfo di Napoli e si sono formate attraverso una combinazione di attività vulcanica e tettonica. Ischia, la più grande del gruppo, è di origine vulcanica e presenta un complesso sistema di sorgenti termali, crateri spenti e una fertile terra vulcanica.

Procida, la più piccola delle tre, è anch’essa di origine vulcanica e si distingue per il suo pittoresco borgo di pescatori e le sue case colorate. Capri, di origine calcarea, è famosa per le sue grotte marine e le spettacolari formazioni rocciose, tra cui i celebri Faraglioni. Oltre a queste tre isole maggiori fanno parte dell’Arcipelago Campano anche Vivara e Nisida, Scopriamo insieme i luoghi più incantevoli delle Isole Napoletane, le tre perle del Mediterraneo.

Isole Napoletane: l’Ischia, l’isola verde

Ischia, la più grande delle Isole Napoletane, è famosa per la sua rigogliosa vegetazione e le acque termali curative. È un luogo ideale per chi cerca relax e benessere, ma anche per gli amanti della natura e della storia. A Ischia si trovano gli splendidi Giardini La Mortella, creati dal compositore inglese William Walton e da sua moglie Susana. Questo luogo è un tripudio di piante esotiche e fiori variopinti. Passeggiare tra le terrazze e i sentieri offre un’esperienza sensoriale unica, arricchita da panorami incantevoli sul mare.

Il Castello Aragonese invece è un’imponente fortezza medievale situata su un isolotto collegato a Ischia Ponte da un ponte di pietra. Offre una vista panoramica sull’isola e ospita una serie di mostre e eventi culturali che raccontano la storia locale. Altro luogo molto famoso di Ischia è la Baia di Sorgeto, una baia naturale con piscine termali all’aperto, dove le acque calde si mescolano con quelle del mare.

È il luogo perfetto per un bagno rigenerante, immersi in uno scenario naturale unico. Monte Epomeo, infine, è la vetta più alta di Ischia ed offre sentieri escursionistici che attraversano boschi di castagni e vigneti. Dalla cima, si può godere di una vista panoramica del Golfo e di tutte le Isole Napoletane.

Capri, l’isola del lusso

Capri, meta prediletta dei Vip e del jet-set internazionale con la sua celeberrima Piazzetta è quella che tra le Isole Napoletane è diventata sinonimo di eleganza e raffinatezza. Conosciuta per le sue ville storiche, i giardini ben curati e le acque cristalline, è una destinazione imperdibile per chi cerca una vacanza esclusiva e glamour.

Una delle meraviglie naturali di Capri è la Grotta Azzurra, una cavità marina celebre per l’intenso colore blu delle sue acque, dovuto a un gioco di luci rifratte. Una visita alla grotta, accessibile solo in barca e accompagnata dai racconti suggestivi dei barcaioli locali, è un’esperienza magica.

Situata su una scogliera si trova Villa Jovis, i resti di una villa imperiale romana costruita dall’imperatore Tiberio, che oltre a una vista spettacolare offre un’affascinante immersione nella storia antica di Capri.

Dai Giardini di Augusto, splendidi giardini terrazzati, si gode di una vista spettacolare sui Faraglioni, le famose formazioni rocciose di Capri, e sulla baia di Marina Piccola, un luogo perfetto per passeggiare tra fiori colorati e profumati. Anacapri, la parte alta dell’isola, offre invece un’atmosfera più tranquilla e tradizionale. Da qui è possibile prendere una seggiovia fino al Monte Solaro, il punto più alto di Capri, da cui si gode di un panorama indimenticabile.

Isole Napoletane: Procida

Procida, la più piccola delle isole napoletane, ha conservato intatta la sua autenticità e il suo fascino tradizionale. È un luogo ideale per chi cerca tranquillità e vuole scoprire la vera essenza della vita isolana. Marina Corricella è un pittoresco borgo di pescatori con case color pastello affacciate sul porto. Una passeggiata tra i vicoli stretti e i locali tipici è un’esperienza autentica e affascinante.

Terra Murata è punto più alto dell’isola, dove si trovano l’antica abbazia di San Michele Arcangelo e il Palazzo d’Avalos. Anche da qui si può ammirare un panorama spettacolare che comprende il Golfo e le Isole Napoletane. Una delle spiagge più belle di Procida è Spiaggia di Chiaiolella, con sabbia dorata e acque limpide. È il luogo ideale per rilassarsi al sole e fare un tuffo rinfrescante nel mare.

Le isole minori, Vivara e Nisida

Vivara è una piccola isola collegata a Procida da un ponte, che fa parte di una riserva naturale protetta, è un paradiso per gli amanti della natura, con sentieri che attraversano una vegetazione lussureggiante e offrono scorci panoramici incantevoli.

Nisida infine, collegata alla terraferma tramite un istmo artificiale, nonostante le sue dimensioni ridotte ha una storia ricca e variegata. Attualmente l’isola ospita un carcere minorile, ma in passato è stata una base navale e un luogo di villeggiatura per famiglie nobili romane.

La sua posizione strategica e la sua rigogliosa vegetazione la rendono un punto di grande interesse naturale e storico. Sebbene l’accesso all’isola sia vietato al pubblico, con la sua aura di mistero e bellezza nascosta Nisida contribuisce al fascino complessivo delle Isole Napoletane.

Consigli di viaggio

Le Isole Napoletane sono ben collegate a Napoli e alla Costiera Amalfitana tramite traghetti e aliscafi. Una volta arrivati, è consigliabile muoversi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici locali per esplorare i vari angoli delle isole. I periodi migliori per visitare le isole sono la primavera e l’inizio dell’autunno, quando il clima è mite e le folle estive sono ridotte.

Ogni stagione in questi luoghi ha comunque il suo fascino e offre diverse opportunità di scoperta, ed ogni isola ha anche le sue specialità, da gustare nei ristoranti tradizionali o nelle trattorie del posto.

Non dimenticare di assaporare le prelibatezze della cucina locale, che offre una varietà di piatti a base di pesce fresco, verdure di stagione e i celebri vini delle isole. Ischia, Capri e Procida sapranno incantarti con la loro bellezza senza tempo e la loro accoglienza calorosa: preparati a vivere un’esperienza indimenticabile in questo angolo di paradiso.