Tutti i vip in vacanza a Capri

È tempo di rinascita per il Golfo di Napoli che, con il “ponte” del 2 giugno si sta riempiendo di turisti e vip pronti per le prime vacanze della stagione, soprattutto a Capri.

Tutti i vip tornano sempre a Capri, l’isola più cool del Golfo di Napoli che, proprio in questi giorni, si sta ripopolando di turisti e di molti volti nomi del panorama dell’intrattenimento italiano.

Da venerdì pomeriggio, infatti, sono stati quasi undicimila gli sbarchi effettuati presso l’isola di Capri, diventata da poco Covid free grazie alla campagna di vaccinazione di massa effettuata nelle scorse settimane. Ecco che, quindi, l’isola Azzurra torna al suo splendore, ospitano alcuni volti noti.

I vip in vacanza a Capri a giugno 2021

Tra i volti di vip avvistati durante gli sbarchi a Capri lo scorso weekend ci sono Alessandro Preziosi, che è praticamente di casa sull’isola, visto che la famiglia possiede una bella villa da oltre trent’anni.

Con lui, anche Veronica Maya, conduttrice tv, è arrivata sull’isola per trascorrere a quanto pare il lungo ponte del 2 giugno al Grand Hotel Quisisana. Anche una coppia molto chiacchierata è stata notata all’ombra dei Faraglioni: Diletta Leotta e Can Yaman che, dopo un periodo presunto di crisi, tornano insieme godendosi una fantastica giornata di mare in barca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Anche l’attaccante della squadra del Napoli, Dries Mertens è sbarcato a Capri, girando l’isola in lungo e in largo, ammirando le sue bellezze.

I luoghi preferiti dai vip sull’isola partenopea

Come notiamo ogni estate, da sempre Capri è stata amata da personaggi famosi di ogni genere, grazie al suo fascino che negli anno ha sempre attirato artisti di ogni tipo. Ecco perché vi può capitare di trovarvi nella famosa Piazzetta di Capri al fianco del vostro attore preferito, o di incontrare su una delle spiagge più belle un personaggio famoso della tv.

Ma dove amano trascorrere le loro vacanze a Capri i vip? La maggior parte dorme a bordo di lussuosi yacht ormeggiati al largo di Marina Piccola, a pochi metri dai Faraglioni o al porto turistico di Capri. Per evitare paparazzi e fan indiscreti, la maggior parte passa le giornate in barca, mentre la sera sono soliti scendere per cena, nei ristoranti più chic dell’isola e per trascorrere la notte al famoso Anema e Core.

I vip, invece, che preferiscono alloggiare in hotel solitamente scelgono il Capri Palace o il Grand Hotel Quisisana, due luoghi storici e per tasche davvero piene.

In genere, a Capri i personaggi famosi, sia italiani che internazionali, passeggiano dalla Piazzetta fino al Quisisana, poi lungo Via Caramelle, la strada dove ci sono numerosi atelier e negozi di classe.

Dopo verso ora di cena, si recano in uno dei ristoranti chic e ballano scatenati fino a notte fonda, prima di tornare al loro yacht.

I locali preferiti dai vip sull’isola sono quasi tutti a Capri centro, tra cui Villa Verde, il ristorante Da Paolino, il ristorante Aurora, l’esclusivo beach bar La Fontelina e Il Riccio, lo stabilimento balneare del Capri Palace.