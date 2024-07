Scopri i 5 costumi da bagno must-have per l’estate 2024 da mettere in valigia: le ultime tendenze moda mare per un look impeccabile in spiaggia.

Siamo a luglio, ed è tempo di iniziare a preparare la valigia per le tanto attese vacanze. Qualsiasi sia la meta prescelta, da un soggiorno in una delle più spiagge più belle d’Italia ad una meta esotica come le Maldive o le Mauritius, ma anche un semplice weekend al mare o al lago, oltre ai vestiti e agli accessori devi mettere in valigia anche i costumi da bagno.

Se sei alla ricerca di qualche idea di stile tra i tanti modelli proposti dalla moda beachwear dell’estate 2024, ti diamo qualche ispirazione su 5 costumi must-have da mettere in valigia, con idee su come abbinarli per creare un look da spiaggia impeccabile, approfittando anche dei saldi alle porte.

5 costumi da mettere in valigia per l’estate 2024

Ogni estate ha le sue tendenze, e noi ti sveliamo quali sono i 5 modelli di costumi da bagno più trendy per l’estate 2024: ricorda però che la chiave di qualsiasi look è sempre la personalità. I 5 costumi da bagno che abbiamo selezionato possono essere mixati e abbinati a seconda delle tue preferenze e del tuo umore.

Dall’eleganza senza tempo del costume nero intero al fascino vintage del costume a vita alta ai classici bikini in tante versioni, da quella con stampe floreali ai modelli crochet, ecco i 5 costumi da mettere in valigia per un’estate 2024 all’insegna della moda e del comfort.

1. Costume nero intero

Il costume nero intero è come la petite robe noir: un classico senza tempo che non deve mancare nel guardaroba estivo di ogni donna. Raffinato e versatile, questo capo riesce a valorizzare qualsiasi silhouette e dona un tocco di classe ed eleganza anche in spiaggia. I modelli da tenere d’occhio per l’estate 2024 spaziano dai design essenziali a quelli più sofisticati, con dettagli come motivi cut out, collo a V e laccetti da annodare sul retro.

Per completare il look con il costume nero intero, scegli un caftano leggero in chiffon bianco o beige, magari con dettagli in pizzo. Il contrasto black and white creerà un effetto chic e armonioso, perfetto per una passeggiata sul lungomare o un aperitivo in spiaggia.

2. Costumi a vita alta da mettere in valigia per chi fa sport

Il costume a vita alta è una delle principali tendenze della moda mare 2024, molto apprezzato grazie alla sua capacità di fondere estetica retrò e comfort contemporaneo. I modelli proposti dai brand beachwear sono tanti e diversi, da quelli che richiamano direttamente gli anni ’50, con slip a vita altissima e top a balconcino o a fascia, magari con dettagli romantici come le rouches, a quelli realizzati in materiali tecnici e resistenti, ideali per le appassionate di sport acquatici come il surf o lo snorkeling.

Il costume a vita alta sta bene qualsiasi tipo di fisico, accentua la vita sottile e mette in risalto le curve naturali, creando un effetto estremamente armonioso e femminile. A cosa abbinarlo? L’ideale è un pareo in seta dai toni pastello, magari con un leggero motivo geometrico, da annodare in vita per un look sofisticato o da portare sulle spalle come una sciarpa leggera, aggiungendo un tocco di eleganza al tuo outfit da spiaggia.

3. Bikini a stampa floreale

La stampa floreale è un evergreen dell’estate che, anche nel 2024, si conferma protagonista del beachwear. Tra i modelli più in voga ci sono quelli con stampe di fiori di varie dimensioni e colori, che possono variare dai piccoli e delicati ai grandi e vistosi: margherite, rose, ibisco, orchidee, ma anche fiori stilizzati o in stile etnico. Lo slip può essere brazilian, con una copertura posteriore ridotta, a vita alta o con lacci sui fianchi.

Per il top si spazia dal classico triangolo con lacci dietro il collo al top bandeau, senza spalline, che può essere arricciato o avere un nodo al centro. Se hai bisogno di maggiore supporto puoi scegliere un top halter, con spalline che si allacciano dietro il collo. Se invece vuoi dare risalto al décolleté, molti brand propongono bikini a fiori con top push-up. Per esaltare la vivacità del bikini floreale, opta per un kimono in cotone leggero, decorato con ricami delicati. Scegli un colore neutro, come il bianco o l’avorio, per bilanciare la ricchezza della stampa a fiori e creare un look armonioso e romantico.

4. Bikini tie-dye

Il bikini tie-dye è decisamente una delle tendenze più popolari dell’estate 2024. Questo stile hippie-chic con stampe psichedeliche e colori vibranti si ritrova ovunque, dalle passerelle alle spiagge più trendy. Il tie-dye richiama uno stile di vita spensierato e rilassato, perfetto per la stagione estiva: l’effetto colorato e unico di ogni capo lo rende un pezzo davvero speciale nel tuo guardaroba, per questo è uno dei costumi da mettere assolutamente in valigia.

Un bikini tie-dye è perfetto da sfoggiare in spiaggia o in piscina, magari abbinato a una gonna lunga in tinta unita o a un paio di shorts di jeans. Per un look più chic, puoi indossare un top tie-dye con pantaloni eleganti. Anche un copricostume all’uncinetto in una tonalità chiara come il bianco o il beige è perfetto per bilanciare le tinte vivaci del bikini tie-dye. Il contrasto tra il tessuto traforato e le sfumature colorate crea un look boho-chic, ideale per le giornate più calde. Gli accessori must have per valorizzare al meglio il tuo bikini tie-dye? Un paio di sandali con zeppa o delle infradito colorate, occhiali da sole dalla montatura oversize e una borsa in paglia o rafia.

5. Bikini all’uncinetto, assolutamente da mettere in valigia

Concludiamo la nostra panoramica sui 5 costumi da mettere in valigia per l’estate 2024 con il bikini all’uncinetto, un altro dei must-have per l’estate 2024. Solitamente realizzato artigianalmente con cotone o filati naturali, che garantiscono comfort e traspirabilità, il bikini crochet spesso è decorato con frange, perline o altre applicazioni.

Un modello ideale per le amanti dell’estetica bohemien con un tocco vintage, adatto sia per la spiaggia che per essere indossato come top per outfit estivi abbinato a shorts, gonne o pantaloni a vita alta. Per valorizzare il bikini all’uncinetto, scegli un caftano in lino leggero con dettagli in pizzo. Il tessuto naturale del lino si abbina perfettamente con l’uncinetto, creando un look armonioso e sofisticato. Questo abbinamento è perfetto anche per un pranzo vista mare o per una passeggiata lungo la spiaggia.