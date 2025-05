La Promessa, anticipazioni fino all’11 maggio: Jana sotto accusa

La Promessa, arrivano le anticipazioni per le puntate in onda fino al prossimo 11 maggio: Jana finisce sotto accusa.

Arrivano nuove anticipazioni per le prossime puntate de La Promessa, che andranno in onda su Rete 4, al consueto slot a partire dalle 19:40 circa (e ovviamente anche visibili in streaming su Mediaset Infinity); le trame sono più nel vivo che mai e tanti avvenimenti sono pronti ad entusiasmare il pubblico.

Nelle ultime puntate, tra i vari eventi, abbiamo visto arrivare nella soap un misterioso personaggio: si tratta di Julia, arrivata a palazzo per riconsegnare a Martina il prezioso gioiello perso durante il ricevimento della duchessa di Cerezuelos. Le sue intenzioni sono piuttosto misteriose e presto la vedremo assoluta protagonista…

Ma cosa succedere nelle prossime puntate de La Promessa? Ecco le anticipazioni per la settimana fino all’11 maggio, Jana finisce sotto accusa ma gli spettatori avranno davvero tantissime cose da vedere.

La Promessa, le trame fino all’11 maggio: le accuse di Manuel a Jana

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni per le prossime puntate de La Promessa, Jana viene messa alle strette da Maria prima del suo matrimonio con Manuel e si trova costretta a rivelare al suo futuro sposo tutta la verità. Spiegherà quindi a Manuel che in realtà si chiama Mariana, oltre al fatto che l’uomo che ha ucciso sua madre e rapito il piccolo Curro è ancora a La Promessa. Dopo averlo fatto, per Jana è il momento di confrontarsi anche con Curro, spiegando della loro origine; tace però ancora sul fatto che Alonso sia suo padre.

Intanto, Manuel è rimasto totalmente sconvolto dal racconto di Jana: sopraffatto da quanto scoperto, propone a Jana di rimandare le nozze, anche se la decisione del giovane marchese durerà ben poco. Nonostante le forti emozioni provate dopo la confessione di Jana, infatti, Manuel si renderà conto di non poter stare senza di lei: non vuole rinunciare al loro amore. Intanto, Alonso dà a Catalina il consenso per riprendere le attività delle marmellate, anche se lei capisce che, in realtà, l’idea è di Cruz.

Jana si prepara alla cerimonia e spiega a Maria che la cerimonia dovrà svolgersi in gran segreto; prima, rivive insieme a Manuel il ricordo del rapimento di Curro: Gregorio è l’unico che sa tutta la verità a riguardo e Manuel si mette sulle sue tracce. Aumenta la tensione fra Alonso e Catalina, così tanto che Cruz sfoga la sua rabbia su Jana; proprio mentre a La Promessa sembra tornata la calma, Santos e Marcelo hanno un incidente e la situazione precipita.