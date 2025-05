Quando devi prenotare le vacanze per risparmiare? Se fai così non sbagli di certo: ti diverti un mondo e spendi pochissimo – viagginews.com

Quando si desidera partire per una vacanza, è importante non sottovalutare le tempistiche per la prenotazione. Questo semplice dettaglio consente di risparmiare parecchio denaro.

La primavera sta proseguendo spedita e, tra pochissimo, sarà estate. La stagione balneare è già iniziata e le calde giornate di sole stanno spingendo le persone a organizzare già le loro prossime vacanze. Con i costi di oggi, ovviamente, tutti desiderano risparmiare. Si va alla ricerca delle offerte migliori, non avendo paura di scendere a compromessi o di rinunciare ad alcuni comfort.

Tanti individui, tuttavia, commettono uno degli errori peggiori: si muovono troppo tardi. Per ridurre i costi, bisognerebbe prestare grande attenzione al momento in cui prenotare. È proprio questo il segreto per salvare il portafoglio senza chiudere la porta in faccia ai propri desideri. Si noterà subito la differenza rispetto ai viaggi fatti in precedenza.

Vacanze low cost, ecco il momento giusto per prenotare: è così che salvi il portafoglio

Tutti si meritano di partire per la vacanza dei sogni. Dopo un anno di duro lavoro, è giusto staccare dalla routine quotidiana per concedersi dei piacevoli momenti con gli amici, il partner o la famiglia. Purtroppo, a causa dell’aumento del costo della vita, è sempre più difficile trovare offerte vantaggiose. C’è chi, addirittura, è costretto a restare a casa o accontentarsi di un solo weekend.

L’unico modo per evitare tutto ciò, è prenotare in determinati momenti. Può sembrare strano, ma questo semplice dettaglio ha una rilevanza fondamentale. Secondo gli esperti, bisognerebbe muoversi con largo anticipo. Secondo HolidayCheck, per le partenze estive, bisognerebbe recarsi all’agenzia di viaggi già verso ottobre o novembre dell’anno prima. Questo permetterebbe di risparmiare fino al 25% sul costo finale.

La percentuale scende al 20% se si agisce a dicembre. I mesi di marzo, aprile e maggio, probabilmente, sono i peggiori per prenotare. I prezzi aumentano, la richiesta è tanta e, quindi, difficilmente ci si imbatterà in sconti davvero utili. Per chi non avesse fatto in tempo, per fortuna, esiste un’altra soluzione: le offerte last minute. In questo caso, il risparmio è di circa il 7%. È richiesta, però, una certa flessibilità, sia per l’alloggio che per gli orari.

Le persone hanno paura di prenotare con largo anticipo perché temono l’insorgenza di eventuali imprevisti. È una possibilità concreta e, quindi, per tutelarsi, bisogna informarsi sulla possibilità di disdire la vacanza e di ricevere il rimborso dell’acconto. Leggere il regolamento è fondamentale per evitare brutte sorprese.