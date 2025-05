Barbecue all’aperto, pronti per l’estate con gli sconti Leroy Merlin: 3 modelli ad un prezzo folle

Arriva la stagione del barbecue in giardino e da Leroy Merlin puoi trovare tutto quello che ti serve per organizzarlo: i migliori modelli a prezzo scontato.

Il sole torna a brillare facendo sentire il suo calore, la natura si risveglia regalando nuovi colori ed energia. Sono i segnali tipici dell’arrivo della primavera, la stagione durante la quale il richiamo verso l’aria aperta diventa più forte.

Una gioia che si può provare anche senza spostarsi dalla propria abitazione se questa è dotata di un comodo spazio outdoor. Giardini e terrazzi tornano a prendere vita, diventando i luoghi in cui trascorrere gran parte della giornata. Dal relax all’abbronzatura, sono tanti i modi in cui utilizzarlo, ma tra i più amati dagli italiani continua ad esserci il barbecue.

Rappresenta l’occasione per gustare prelibate portate a base di carne, pesce o verdura preparate sul momento, ma si trasforma principalmente nell’opportunità di creare un’atmosfera di convivialità. In vista delle riunioni estive, il giardino viene perciò completato da tavoli e sedie, pronti ad accogliere amici e parenti che si uniranno.

Il punto centrale di questo angolo da pranzo o cena resta però proprio il barbecue. Non c’è momento migliore per scegliere il modello giusto che diventerà protagonista nei mesi a venire. Un nome di punta del settore arredo come Leroy Merlin offre nel suo catalogo una vasta scelta di proposte. Vediamo le 3 migliori ad un prezzo super scontato.

I migliori barbecue di Leroy Merlin: sconti imperdibili

Quando si desidera rinnovare l’outdoor arricchendolo di componenti essenziali come il barbecue, o sostituire un vecchio modello ormai superato, non è necessario ricorrere a grandi investimenti. Affidandosi ai grandi distributori come Leroy Merlin è possibile selezionare il modello più adatto alle proprie esigenze. Tante le proposte nelle diverse fasce di prezzo in rapporto alle caratteristiche del barbecue stesso, dai più piccoli ai più accessoriati.

Un’offerta degna di nota è quella del barbecue a gas C500 4B+1 con 5 bruciatori e fornello laterale extra. Corpo, piastre e griglie in acciaio, un design accattivante di colore nero, questo apparecchio funziona con propano e butano ed è la scelta ideale per le grandi riunioni familiari o i festeggiamenti. Il suo prezzo è eccezionalmente scontato da 299 euro a 189,90 euro.

Un’interessante variante a carbonella è quella del barbecue Centaurus Beta II NATERIAL. Anche in questo caso si distingue una linea elegante e moderna, che si associa perfettamente alle funzionalità. Si tratta di un barbecue molto versatile e di facile utilizzo, grazie al foro di ventilazione frontale e all’apertura per accedere alla brace. Il suo prezzo è scontato da 179 euro a 139,90 euro.

Infine, anche negli spazi più piccoli e con una spesa minima è possibile concedersi il gusto del barbecue con il modello a carbonella in metallo portatile e con ripiano trasportabile. Una perfetta soluzione pratica e momentanea, che con il suo colore rosso aggiungerà un tocco di allegria ai pranzi estivi all’aperto. Il suo prezzo è scontato da 39,99 euro a 19,99 euro.