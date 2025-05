Sardegna, maggio è il mese migliore per visitarla: ecco perché e le idee per rendere unico il viaggio – Viagginews.com

A molti potrebbe sembrare incredibile, ma maggio è in assoluto il mese migliore per visitare la Sardegna, ecco perché.

Associare la Sardegna al mare e quindi all’estate è certamente ideale, sono in tanti ogni anno, anche provenienti dall’estero, che fanno il possibile per trascorrere una vacanza sull’isola. Qui c’è infatti uno dei mari più belli d’Europa, che tanti ammirano, per questo sembra difficile pensare a qualcosa di meglio.

E invece forse si dovrebbe pensare a un periodo differente per prendere un aereo o un traghetto e approdare a Cagliari e dintorni. A differenza di quanto potrebbero pensare in tanti, infatti, sarebbe maggio il momento più propizio per poter trascorrere qualche giorno in zona, basterebbe provare di persona per rendersi conto di come questa possa essere la scelta più congeniale.

Maggio in Sardegna: perché dovresti partire al più presto

Maggio è arrivato, ma sono già in tanti a desiderare di trascorrere qualche giorno di vacanza, così da riposarsi e staccare la spina, specialmente se si è reduci da fatica e stress. Attendere l’estate potrebbe essere un peccato, addirittura un errore se si è scelta la Sardegna come destinazione.

Il motivo principale per cui partire a breve non è difficile da immaginare e si riferisce all’aspetto che può sembrare più ovvio, ovvero il meteo. Le temperature sono infatti già miti (cosa che non è accaduta ovunque finora nel resto d’Italia), per questo diventa piacevole stare all’aria aperta, magari anche in spiaggia così da prendere il sole senza dover sopportare l’afa che ci sarà con ogni probabilità tra pochi mesi.

Si può inoltre ammirare da vicino alcune delle bellezze del luogo che stanno iniziando a fiorire, quali mirto e ginestre, oltre al rosmarino, l’ingrediente aromatizzante nel grande giardino della Gallura, ornato dai fiori del cisto, quelli rossi del lentisco e dai primi germogli dell’oleandro. Questo genere di vegetazione può essere inoltre l’ideale per chi vuole dedicarsi allo sport, magari al trekking, soprattutto nel Nord della Regione.

Dirigersi al mare, magari in Gallura, può essere inoltre perfetto perché si potrà evitare la folla che quasi sicuramente si potrà ritrovare da giugno in poi, rendendo difficile anche trovare una piccola parte di spiaggia libera. Non si può inoltre non approfittare dell’occasione anche per provare alcuni dei cibi tipici, effettuando dei veri e propri percorsi enogastronomici. Oltre alle varie pietanze si possono assaggiare formaggi e salumi, oltre ai diversi vini locali, amati anche all’estero.

Tra le idee da mettere in agenda ci può essere inoltre un giro in bici, grazie alle strade ricche di curve che consentono di mettersi alla prova, ma allo stesso tempo ammirare il territorio. Insomma, difficilmente si potrà restare delusi, può essere davvero il momento di prenotare al più presto.