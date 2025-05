Notte in aeroporto, dormire in attesa del volo: cosa portare e sicurezza – viagginews.com

L’attesa del volo può rendere necessario trascorrere la notte in aeroporto: ecco i migliori consigli su come organizzarsi al meglio per dormire senza rischi.

Affrontare un viaggio in aereo significa organizzare nel dettaglio ogni aspetto che precede la partenza. L’aeroporto è il luogo in cui si affronteranno una lunga serie di controlli in vista dell’imbarco, che impongono necessariamente di arrivare sul posto anche con diverse ore di anticipo.

Non sempre questo rende la preparazione così scorrevole, soprattutto se l’aeroporto non si trova in una zona vicina o facilmente raggiungibile. Alcuni passeggeri si affidano ai taxi, che rappresentano tuttavia una soluzione anche molto costosa. Per molti dunque, l’opzione più pratica ed economica resta quella dei mezzi.

É importante considerare però, che questi non in tutti i casi sono attivi 24 ore al giorno. Ciò potrebbe implicare che, se la partenza è all’alba, sarà necessario recarsi sul luogo la sera prima trascorrendo la notte in aeroporto. La stessa situazione si verifica nel caso di scali e coincidenze, durante i quali andare a dormire in hotel non è una scelta contemplata.

Non è raro perciò vedere viaggiatori appisolati sulle sedie dedicate all’attesa, rannicchiati nelle più improbabili posizioni pur di guadagnare qualche ora di riposo. Prima di partire tuttavia, bisogna assicurarsi che l’aeroporto sia effettivamente aperto 24 ore su 24. Non tutti infatti, garantiscono l’accesso alle varie aree del terminal.

I consigli utili per dormire in aeroporto senza rischi

Un pisolino tra una fase e l’altra del viaggio può essere fondamentale per ricaricare le energie, eppure potrebbe diventare impossibile senza la giusta preparazione. L’ideale è assicurarsi per prima cosa della presenza di zone d’attesa disponibili dell’aeroporto in questione e sull’eventuale presenza di sistemi di climatizzazione o sedute.

Dopodiché si dovrà preparare un semplice kit di accessori che possono favorire il sonno con maggiore comfort. Per evitare i rumori fastidiosi basteranno dei comuni tappi per le orecchie. Per isolarsi dalla luce fissa presente negli aeroporti non potrà mancare una mascherina. A questo punto non resterà che ingegnarsi per creare un giaciglio comodo e caldo, anche durante l’estate quando l’aria condizionata potrebbe essere troppo forte.

Una maglia pesante o una felpa possono trasformarsi in un attimo in cuscini poggiatesta o copertine da poggiare sopra per proteggersi dai getti. Infine, basterà ricordarsi di tenere sempre a portata di mano un piccolo beauty case con tutto ciò che può servire per il bagno, come fazzoletti, salviette e disinfettanti. Trovata la comodità, è importare pensare alla sicurezza.

É chiaro che, anche nelle ore notturne, gli incaricati alla sorveglianza garantiranno controlli costanti in aeroporto, ma l’attenzione non è mai troppa. Prima di addormentarsi, è utile assicurarsi di essere fisicamente appoggiati sui propri bagagli, magari tenendoli sotto ai piedi o dietro la schiena. Ciò consentirà di percepire eventuali movimenti sospetti e svegliarsi repentinamente.

Portafoglio e documenti invece, devono sempre essere indossati, in modo tale che sarà impossibile per i malintenzionati sottrarli senza che il passeggero se ne accorga. Infine, l’ultimo consiglio è evitare di isolarsi. Se si è intenzionati a schiacciare un pisolino, meglio avvicinarsi ad un gruppo di persone o a famiglie. Sebbene il silenzio potrebbe esserne compromesso, molti occhi in più faranno dormire sonni tranquilli.