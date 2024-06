Scopriamo le spiagge di lago più belle d’Italia per andare in vacanza in luoghi alternativi in estate e non solo.

Chi ha detto che le belle spiagge sono solo al mare? Anche le località di lago offrono dei posti incantevoli, dotati di tutti i servizi. La spiaggia di lago, più appartata e tranquilla è l’ideale per chi vuole fuggire dalla folla e soprattutto ama la montagna e gli spazi verdi.

L’Italia ha una vasta offerta di spiagge da lago, concentrate soprattutto al Centro-Nord. Non manca, tuttavia, qualche sorpresa anche al Sud Italia.

Di seguito vi segnaliamo le migliori spiagge di lago dove andare in vacanza la prossima estate, per tutti gli amanti della natura, degli spazi e della pace che regala. Ecco qualche suggerimento da segnare in agenda.

Le spiagge di lago più belle in Italia per la vacanza alternativa



Se per le prossime vacanze estive, incrociando le dita sulla possibilità di partire, desiderate una località balneare dove prendere il sole, fare il bagno e praticare sport acquatici, ma che sia anche circondata dal verde della natura e offra anche tranquillità, allora la spiaggia di lago fa al casi vostro. In Italia ce ne sono di bellissime, dotate anche di servizi e stabilimenti balneari. Certo, non tutte sono isolate o poco frequentate, ma la maggior parte vi offrirà spazi e libertà che difficilmente le spiagge di mare possono offrire durante la stagione estiva.

Ecco allora una selezione di mete da prendere in considerazione per la vostra vacanza della prossima estate.

Spiaggia del Lago di Tenno, Tenno (TN) – Trentino Alto Adige

Una spiaggia di lago che sembra uscita da una favola, è quella del Lago di Tenno, in Trentino. Si trova nelle vicinanze del pittoresco borgo di Canale di Tenno. Il lago si è formato in seguito alla frana del dosso di Ville del Monte, che ha bloccato il corso del suo immissario.

Si tratta di un piccolo ma caratteristico specchio d’acqua color turchese, con due isolotti e piccole spiagge. Qui si può prendere il sole e fare il bagno, anche con i propri amici a quattro zampe, infatti è disponibile una spiaggia attrezzata per cani. Il Lago di Tenno si trova a pochi chilometri dalla parte settentrionale del Lago di Garda.

Spiaggia La Gravara, Barrea (AQ), Lago di Barrea – Abruzzo

Spostiamoci nel Centro Italia. Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, in provincia dell’Aquila, troviamo la graziosa spiaggia di La Gravara che si affaccia sulle sponde del Lago di Barrea. La spiaggia si affaccia su uno specchio di acqua dolce, color smeraldo, circondato dalle montagne.

Il Lago di Barrea è stato creato da uno sbarramento del fiume Sangro che attraversa questa zona. Sorge vicino alle più famose località montane d’Abruzzo, come il borgo di Opi, Castel di Sangro. Su questo che è uno dei laghi più belli in Abruzzo si affacciano borghi deliziosi, come Barrea, Villetta Barrea e Civitella Alfedena.

La spiaggia La Gravara è formata da ciottoli e attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, qui si trova anche l’omonimo ristorante, dove gustare le specialità abruzzesi. Il luogo è ideale anche per praticare gli sport all’aria aperta.

Spiaggia Cola, Limone sul Garda (BS), Lago di Garda – Lombardia

Limone sul Garda è una pittoresca località affacciata sulla costa nord-occidentale del Lago di Garda. Limone è anche un bellissimo borgo a picco sul lago e con splendidi punti panoramici.

La zona, poi, è attraversata dalla Garda by Bike, la pista ciclabile più bella d’Europa, con un percorso a strapiombo sul lago, parte dal centro di Limone sul Garda e arriva fino a Capo Reamol. La cittadina di Limone offre diversi spiagge e parchi.

Spiaggia del Lago di Santa Caterina, Auronzo di Cadore (BL) – Veneto

Nella splendida cornice delle Dolomiti Bellunesi, si trova il Lago di Auronzo o Lago di Santa Caterina, dove si affaccia la cittadina di Auronzo di Cadore. Un posto incantevole per prendere il sole e fare il bagno nelle piccole spiagge di questo lago montano balneabile e navigabile.

Il lago si trova a 830 metri di quota, vicino al Parco Naturale delle Tre Cime di Lavaredo, una delle zone più belle e spettacolari delle Dolomiti. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, ci sono anche i pedalò per fare un giro sull’acqua e un servizio di noleggio canoe e moto d’acqua.

Un luogo ideale per chi ama lo sport, tra cui escursioni, trekking e bicicletta, con una fitta rete di percorsi ciclabili, anche intorno al lago.

Lido di Molveno (Trento), Lago di Molveno – Trentino Alto Adige

Pluripremiata località balneare di lago, Molveno è una rinomata meta turistica. L’omonimo lago dalle acque balneabili, color azzurro e smeraldo, si posiziona ogni anno al top delle spiagge lacustri, sia per la bellezza del luogo che per la qualità dei servizi offerti.

Lo specchio d’acqua è circondato dal suggestivo scenario delle Dolomiti del Gruppo di Brenta e dal massiccio del monte Gazza e della Paganella. Il Lago di Molveno è tra i laghi di montagna balneabili il più belli d’Italia e tra i posti migliori dove andare in vacanza in estate in Trentino Alto Adige. Da visitare anche il borgo.

Lido di Gozzano, Buccione, frazione di Gozzano (NO), Lago d’Orta – Piemonte

Sulle sponde dello splendido Lago d’Orta si affaccia il grazioso Lido di Gozzano, a pochi chilometri dall’omonimo centro abitato, nella frazione di Buccione. Premiato per la prima volta nel 2020 con la Bandiera Blu, il Lido di Gozzano si affaccia sulla sponda meridionale del Lago d’Orta ed è servito da uno stabilimento balneare. La spiaggia qui è circondata dal verde, con le montagne che si alzano in lontananza.

Spiaggia di Villalago (AQ), Lago di San Domenico – Abruzzo

Tra le spiagge di lago più belle d’Italia dove andare in vacanza la prossima estate, segnaliamo quella di Villalago. Si tratta di un piccolo comune abruzzese, in provincia dell’Aquila, che sorge sulle montagne sopra il Lago di San Domenico.

Lo specchio d’acqua color smeraldo si snoda sinuoso tra le montagne delle Gole del Sagittario,in una zona di suggestiva bellezza paesaggistica. L’area è compresa nella Riserva Naturale Regionale Lago di San Domenico e Lago Pio.

La spiaggia sorge vicino all’Eremo di San Domenico, nel punto in cui le due sponde del lago sono collegate da un caratteristico ponte di pietra. Poco più a sud si trova il Lago di Scanno.

Spiaggia del Lago di Fiè, di Fiè allo Sciliar (Bolzano) – Trentino Alto Adige

Ancora in Trentino Alto Adige, questa volta in provincia di Bolzano, una bella spiaggia lacustre è quella del Lago di Fiè, piccolo lago alpino che sorge sotto il Massiccio dello Sciliar. Lo scenario è quello classico del lago di montagna circondato dagli abeti.

Il Lago di Fiè è artificiale e sorge a 1036 metri di quota, nel comune di Fiè allo Sciliar, a pochi chilometri dall’Alpe di Siusi. È alimentato da una sorgente che era chiamata “sangue dello Sciliar” (Schlernblut), perché situata in una zona in cui in epoca preistorica venivano compiuti riti propiziatori e sacrifici animali.

Spiaggia del Lago di Monticolo, Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) – Trentino Alto Adige

Un’altra spiaggia di lago balneabile in Alto Adige è quella del Lago di Monticolo, nel comune di Appiano sulla Strada del Vino (Eppan an der Weinstraße), a sud di Bolzano. Anche questa è una località molto premiata.

Il Lago di Monticolo è formato da due laghi alpini: Lago Grande e Lago Piccolo. Il Lago Grande (Großer Montiggler See) è situato in un avvallamento boscoso del Monte di Mezzo, ha una lunghezza di circa 700 metri, mentre la larghezza varia dai 200 ai 300 metri.

Sulla riva occidentale ospita stabilimenti balneari, anche con piscina riscaldata, e un approdo per le barche. Il Lago Piccolo (Kleiner Montiggler See) è poco più a nord, in una conca secondaria, interamente boscosa, e ha una forma semicircolare con un diametro di circa 300 metri.

Anche qui c’è un piccolo stabilimento balneare. Entrambi i laghi sono di origine glaciale, circondati da boschi di conifere e latifoglie e posti in una zona dal clima favorevole, per questo sono balneabili.

Spiaggia di San Lorenzo sul Lago di Fiastra – Marche

Tra le spiagge di lago più belle di Italia segnaliamo anche il Lago di Fiastra nelle Marche, si tratta di uno specchio d’acqua artificiale noto per la sua limpidezza. Si trova nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini vicino al paese di Polverina, in provincia di Macerata. Sono diversi i tratti sicuri di spiaggia in cui potersi immergere nel lago, la spiaggia di San Lorenzo è anche attrezzata ed è presente il servizio di salvataggio.

Lago Ampollino sulla Sila – Calabria

Il lago Ampollino si trova sulla Sila, in Calabria, ed è circondato da boschi meravigliosi. In tutte le stagioni è frequentato dagli amanti della natura e delle attività all’aria aperta. Infatti, intorno al lago si possono praticare diverse sport acquatici o godersi il paesaggio. Lungo le rive del lago si trovano anche piste ciclabili, aree picnic, campeggi e strutture ricettive.

Spiaggia di Trevignano Romano (RM), Lago di Bracciano – Lazio

Concludiamo la rassegna sulle spiagge di lago più belle d’Italia con quella di Trevignano Romano, sul Lago di Bracciano. Un’altra spiaggia lacustre premiata con la Bandiera Blu. Trevignano sorge alle pendici del Monte di Rocca Romana, sul versante settentrionale del Lago di Bracciano.

La sua spiaggia è stretta e lunga, affacciata sull’acqua azzurra del lago e servita da stabilimenti balneari. La località è ideale per il relax, sotto il sole e nelle acque del lago. Da non perdere le gite in barca e le escursioni nell’entroterra circostante.