Laghi in Abruzzo, i più belli per fare una gita e godersi la natura

Conoscete tutti i laghi in Abruzzo? Questa regione è famosa per la sua natura incontaminata che regala scenari da favola e tra le sue attrazioni ci sono proprio i laghi.

In Abruzzo ci sono diversi laghi che offrono paesaggi incantevoli che sono location perfette i praticare attività all’aria aperta. Quindi sono mete ideali per fare gite con tutta la famiglia all’insegna del divertimento, del relax o dell’esplorazione delle bellezze dei dintorni.

Se state pensando di fare un viaggio vacanza in Abruzzo segnatevi questi indirizzi perché potrete scoprire i laghi più belli non solo della Regione ma addirittura d’Italia e d’Europa.

Alla scoperta dei laghi in Abruzzo più belli

Partiamo con il lago più grande della regione, anche se è un bacino artificiale, cioè il Lago di Campotosto, situato all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. È circondato da boschi di faggio e castagni che regalano il più bel foliage in Abruzzo e offre la possibilità di fare escursioni, pesca e sport acquatici.

Il Lago di Scanno è famoso per la sua forma a cuore e per la sua acqua cristallina. Questo è il lago naturale più grande d’Abruzzo. Si trova a circa 930 metri di altitudine e offre la possibilità di fare escursioni nei dintorni e praticare sport acquatici come il canottaggio. Ha ottenuto la Bandiera Blu per la qualità delle sue acque e dei servizi offerti.

Il Lago di Barrea è situato nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ed è circondato da montagne e boschi. È possibile fare passeggiate lungo le rive, navigare con pedalò e fare birdwatching alla scoperta di tanti uccelli che popolano questa zona. Rappresenta il luogo ideale per chi vuole rilassarsi nella natura. Da non perdere La Gravara, una spiaggia di piccole dimensioni dove ci si può tuffare in acqua in estate o rilassarsi a prendere il sole.

Altri laghi di interesse in Abruzzo includono il Lago di Serranella, già riserva naturale controllata e Oasi WWF e il Lago di San Domenico nel comune di Villalago da dove si giunge all’eremo di San Domenico.

Poi vale la pena menzionare il Lago di bomba, a circa 40 km dal mare della Costa dei Trabocchi, il Lago di Casoli conosciuto anche come Lago Sant’Angelo e il Lago di Capodacqua. Questo è chiamato la piccola Atlantide d’Abruzzo perché sotto l’acqua limpida ci sono i resti di un antico mulino.

Infine citiamo anche il Lago di Pietranzoni, il Lago Sinizzo oltre al Lago di Penne, Riserva Naturale Regionale e il Lago Pantaniello, Riserva Naturale Statale, tutte mete ideali per fare un viaggio in Abruzzo in estate.