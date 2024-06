Spiaggia del Lago di Tenno: meraviglia naturale con un segreto che lascia a bocca aperta

La spiaggia del lago di Tenno è nota ai turisti appassionati di natura per via delle sue acque cristalline e turchesi, ma sapete che ha un segreto?

Nelle vicinanze di Riva del Garda, in Trentino, si trova un luogo molto affascinante noto come il Lago Azzurro. Si tratta del Lago di Tenno, la cui spiaggia è molto visitata dai turisti che amano la natura e il suo mare cristallino di color turchese che vira al verde smeraldo.

La zona è davvero molto suggestiva, allora andiamo a scoprire tutto sulla spiaggia situata sulle sponde del lago di Tenno, questo bellissimo specchio d’acqua che nasconde anche un piccolo segreto.

Alla scoperta della spiaggia del Lago di Tenno

La spiaggia del Lago di Tenno è costituita da sassi e ghiaia. Offre un ambiente naturale e tranquillo ideale per rilassarsi e godere della bellezza del lago e dei suoi dintorni. Le sue acque sono cristalline e di un bellissimo colore che va dal turchese al verde smeraldo.

Chi frequenta questa spiaggia la ritiene un luogo perfetto per fare il bagno e nuotare. Infatti è una delle spiagge di lago più belle in Italia da visitare. Non solo è balneabile ma è anche tra gli specchi d’acqua dolce più puliti di tutta Italia. Ha una temperatura gradevole e quindi in estate ci si può rinfrescare immergendosi.

Da notare che c’è anche una porzione di spiaggia riservata ai cani, per cui se volete andare in vacanza al Lago di Tenno con i vostri amici pelosetti potete farlo tranquillamente. Ma solo in bassa stagione, dal mese di maggio al mese di ottobre non è consentito.

Se lo volete raggiungere sappiate che si trova sul lato nord del Lago di Garda, non molto distante dal borgo medievale di Canale di Tenno e a 14 km da Riva del Garda. La natura e lo scenario che si può godere è davvero meraviglioso e rilassante. Ma sapete che ha un segreto? Anzi due.

Il primo è che nelle acque cristalline c’è un’isola che è grande circa tremila mq e che si può raggiungere non solo a nuoto ma a piedi, quando il livello è abbastanza basso, durante la stagione secca. Infatti in particolari condizioni climatiche affiora una specie di passerella di sassi che si può percorrere senza nemmeno bagnarsi.

Il secondo segreto è che c’è anche un altro isolotto, per così dire, che in realtà è uno scoglio visibile solo in determinate situazioni. Questa isola si chiama Isola 86, in ricordo dell’anno in cui fu vista per la prima volta.