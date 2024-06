La spiaggia di Trevignano Romano, diverse scelte per una giornata di relax

Trevignano Romano ha una spiaggia che vale assolutamente la pena vedere, è un luogo di villeggiatura perfetto per chi ama la tranquillità.

Trevignano Romano ha diverse spiagge dove potersi godere una splendida giornata all’aria aperta, ci troviamo in uno dei luoghi più affascinanti del Lazio sul Lago di Bracciano, indicato anche come uno dei posti più belli dove vedere le stelle vicino Roma. Ma è una location perfetta anche per godersi qualche giorno di relax senza rinunciare a bei bagni e al sole.

E’ un posto molto tranquillo con un panorama davvero affascinante e un’aria fresca, avendo anche un litorale piuttosto esteso ha più di una spiaggia da scegliere, oltre a quella più famosa, infatti, ci sono anche altri posti dove poter andare per fare un bagno e godersi questo scenario da favola, che sembra essere uscito da una favola.

Spiaggia di Trevignano, dove godersi il fascino di questo luogo incantato

La spiaggia di Trevignano più famosa è sicuramente quella del Lungolago, questo perché la più estesa – è lunga all’incirca un chilometro – ed è distante dal centro, cosa che la rende molto tranquilla e senza rumori spiacevoli come potrebbero essere quelli del traffico.

Inoltre è una spiaggia che ha la Bandiera blu, riconoscimento guadagnato per il quinto anno di seguito, una qualifica molto importante perché per averla bisogna rispettare ben 32 indici di qualità, che questo luogo ha. Si tratta di una spiaggia perfetta per chi è amante della tranquillità, non c’è traffico di barche perché da anni la navigazione sul Lago di Bracciano è vietata e inoltre le acque sono davvero pulite.

Questo perché sono vietati anche gli scarichi di acque reflue, praticamente questa spiaggia affaccia su uno specchio d’acqua meraviglioso. Ci sono sia diversi lidi attrezzati se si desidera prendere un ombrellone e un lettino per stare più comodi ma anche un tratto di spiaggia libera, che è comunque ben tenuta e ha anche una parte attrezzata per accogliere le persone disabili.

Qui non mancano ottimi ristoranti e bistrot dove rifocillarsi dopo la giornata al lago o dopo una piacevole passeggiata che vale la pena fare per ammirare questo scenario incantevole. I lidi offrono anche diverse attrazioni acquatiche come canoa, sup, windsurf e chi ne ha più ne metta per non annoiarsi mai.

Infine ci sono piccole insenature per gli amanti della natura incontaminata, dove potersi allontanare un po’ e godersi un relax totale lontano dai lidi, che comunque non sono mai affollati e per questo molto piacevoli da frequentare.