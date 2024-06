Le meraviglie di Cala Gonone, perla della Sardegna

Se state pianificando un viaggio in Sardegna visitate Cala Gonone, uno dei luoghi più affascinanti lungo la costa del Golfo di Orosei.

I panorami in questa zona sono davvero mozzafiato. Non sorprende, quindi, che Cala Gonone sia famosa in tutto il mondo e i vacanzieri la scelgano per le sue splendide spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Anche perché da qui si possono raggiungere tante altre località bellissime e adatte per completare un viaggio in Sardegna nel migliore dei modi.

La naturale bellezza della spiaggia di Cala Gonone è capace di conquistare turisti da tutte le parti del pianeta tanto che, nella classifica delle 50 spiagge migliori del mondo stilata dal quotidiano The Guardian occupa il diciassettesimo posto. Se anche voi volete fare una vacanza in questo posto incredibile, andiamo subito a scoprire tutti i dettagli e le informazioni utili.

Cosa vedere nei dintorni di Cala Gonone in Sardegna

Cala Gonone è una località situata sulla costa orientale dell’isola, nel comune di Dorgali. La sua spiaggia di sabbia fine ed il mare con il fondale basso la rendono naturalmente una delle mete per le vacanze con i bambini in Sardegna. Inoltre c’è da ricordare che pur se l’ambiente appare come selvaggio c’è il paese a poca distanza. Lì troverete tutti i servizi e le comodità che possono esservi utili. Non ultima una vasta scelta di ristoranti, bar e negozi, dove è possibile gustare la cucina tradizionale sarda e acquistare prodotti locali artigianali.

La zona è ricca di attrazioni e altri luoghi merevigliosi. Infatti nelle vicinanze potete scoprire Cala Fuili e Cala Luna, Cala Mariolu e Cala Goloritzè. E poi ancora le Grotta del Bue Marino, nome dato dai locali alla foca monaca, che abitava le zone ma che oramai non si vede più.

La località è anche nota per la possibilità di praticare tutta una serie di sport acquatici come il kayak, il diving e lo snorkeling, che permettono di esplorare le meraviglie naturali della costa e anche delle sue grotte sommerse.

Per gli amanti del trekking e dell’escursionismo ricordiamo che il Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu offre numerosi sentieri panoramici per immergersi nella natura e ammirare le sue bellezze praticando il proprio sport preferito. Chi poi ama gli sport “estremi” deve sapere che Cala Gonone è uno dei posti dove fare arrampicata in Sardegna. In zona ci sono diverse falesie che stanno a picco sul mare e gli appassionati di climbing le scelgono per ammirare le bellezze del territorio ma anche per sfidare sé stessi e propri limiti.