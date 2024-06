Dove fare arrampicata in Sardegna per fare il pieno di adrenalina

Andiamo a scoprire dove fare arrampicata in Sardegna, regione che offre una natura perfetta per gli amanti del climbing.

In Sardegna ci sono diverse zone adatte per praticare l’arrampicata e questo è dovuto alla particolare morfologia del territorio. La natura qui è davvero mozzafiato ed è un piccolo paradiso da esplorare per tutti gli sportivi.

Le diverse destinazioni dove andare ad arrampicarsi in tutta l’isola soddisfano praticamente ogni tipo di climber, dagli esperti ai principianti. Ci sono vie di arrampicata sulle montagne ma anche pareti da poter scalare a picco sul mare. Vediamone alcune di quelle che abbiamo selezionato, le trovate qui di seguito.

Luoghi dove fare arrampicata in Sardegna

Tra le innumerevoli mete in Sardegna dove andare ad arrampicarsi abbiamo scelto queste che trovate nella lista qui sotto. Ricordate sempre di informarvi sulle condizioni delle vie di arrampicata prima di cimentarvi, e di seguire tutte le regole di sicurezza per praticare questa attività in modo responsabile.

Alcune delle migliori zone dove fare arrampicata in Sardegna sono:

Cala Gonone . Situata sulla costa orientale dell’isola, Cala Gonone non è solo una magnifica spiaggia ma offre una fantastica scogliera con numerose vie di arrampicata. Tra le quali le più rinomate sono Punta Giradili , scalata verticale sul mare blu, e Aguglia di Goloritzé , adatta agli esperti visto i forti venti che la investono.

. Situata sulla costa orientale dell’isola, Cala Gonone non è solo una magnifica spiaggia ma offre una fantastica scogliera con numerose vie di arrampicata. Tra le quali le più rinomate sono , scalata verticale sul mare blu, e , adatta agli esperti visto i forti venti che la investono. Baunei . Questa zona è famosa per le sue falesie spettacolari sul mare, perfette per gli amanti dell’arrampicata sportiva. Pedra Longa offre diverse vie sia a picco sul mare che più interne.

. Questa zona è famosa per le sue falesie spettacolari sul mare, perfette per gli amanti dell’arrampicata sportiva. Pedra Longa offre diverse vie sia a picco sul mare che più interne. Masua . Nella zona di Masua si trova il Pan di Zucchero , una delle pareti più alte d’Europa, ideale per l’arrampicata su roccia. Si tratta di uno dei monumenti naturali più imponenti e spettacolari dell’Isola, simbolo della costa di Iglesias. Con i suoi 133 metri d’altezza, Pan di zucchero è il faraglione più alto d’Europa ed il secondo al Mondo. Lungo le sue scogliere a picco, sono presenti tre vie di arrampicata sportiva

. Nella zona di Masua si trova il , una delle pareti più alte d’Europa, ideale per l’arrampicata su roccia. Si tratta di uno dei monumenti naturali più imponenti e spettacolari dell’Isola, simbolo della costa di Iglesias. Con i suoi 133 metri d’altezza, Pan di zucchero è ed il secondo al Mondo. Lungo le sue scogliere a picco, sono presenti tre vie di arrampicata sportiva Supramonte di Dorgali . Questa zona montuosa offre numerose possibilità per l’arrampicata su roccia e su placca con diverse vie diversificate in base all’esperienza.

. Questa zona montuosa offre numerose possibilità per l’arrampicata su roccia e su placca con diverse vie diversificate in base all’esperienza. San Pantaleo. Vicino alla Costa Smeralda, San Pantaleo è una zona rocciosa con varie vie di arrampicata su granito. La Torri di San Pantaleo sono una delle poche vie a spit della Gallura.

Queste sono solo alcune delle falesie e delle coste rocciose in montagna in Sardegna dove è possibile fare arrampicata ma di certo rappresentano le mete più amate dai climber di tutto il mondo e non solo italiani, che ogni anno giungono sull’isola non solo per le spiagge più belle in Sardegna ma anche per entrare in contatto con la sua natura spettacolare.