Un posto davvero incredibile in Sardegna che devi visitare se ti trovi in vacanza in questa bellissima isola italiana.

L’estate è arrivata e con lei anche il caldo e la voglia di andare al mare e prendere il sole. La nostra bellissima Italia ha tantissimi posti incredibili che dobbiamo ancora visitare. Uno di questi è quasi sicuramente Cala Luna che si trova in Sardegna.

Noi di Viagginews, oggi, ti vogliamo far conoscere nel dettaglio questa zona particolarissimi della Sardegna e siamo certi che se a breve andrai in vacanza, o già ci sei, un salto lo farai sicuramente. Quindi andiamo a conoscere tutto su di lei.

Cala Luna, un posto magico. Ecco tutto quello che devi sapere

Ma se vogliamo andare a visitare questa zona in particolare della Sardegna dove ci troviamo? Ecco che siamo nella zona del Golfo di Orosei. È stata scelta molto spesso anche come paesaggio per dei film. Il motivo? Una striscia di sabbia di ben 800 metri con un mare cristallino.

Troviamo tutte le sfumature di azzurro possibile. Luogo perfetto anche se vogliamo fare snorkeling, immersioni o pesca subacquea. Il fondale è basso inizialmente ma poi diventa profondo in modo veloce. La cala è protetta da rocce a picco sul mare.

Luogo diventato ideale anche per tantissimi climber. A sud troviamo un’altra bellissima spiaggia, ovvero quella di Masongiu. A nord ci sono ben cinque bellissime grotte. Troviamo posti per mangiare? Meglio portare tutto l’occorrente! Per chi ama il cinema, la spiaggia venne utilizzata da Lina Wertmuller per il film ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’ (1974).

Ami il trekking? Puoi arrivare a questa bellissima spiaggia partendo da Cala Fuili, poi il percorso dura circa un ora e mezza con saliscendi lungo tutta la costa. Ovviamente, puoi raggiungere questa bellezza anche via mare, partendo dai porti di Arbatax, Santa Maria Navarrese e Cala Gonone.

Un posto magico dopo ti puoi sentire un vero e proprio naufrago su di un’isola deserta, o almeno è quello che si prova per via dei colori e di tutto l’ambiente che circonda la zona. Quindi perché non farci un pensierino se siamo in vacanza in Sardegna o stiamo progettando di andarci nei prossimi mesi estivi.

