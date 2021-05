Queste tre spiagge in Puglia non potete perdervele per nulla al mondo

Tre spiagge bellissime tre località da sogno che vi faranno scoprire una Puglia diversa dal solito!

Chi non vorrebbe andare in vacanza in Puglia? Soprattutto quest’anno in cui le vacanze e i viaggi in Italia sono super quotati, una settimana di relax nel cuore di questa regione è un sogno! Ci sono però 3 spiagge pazzesche – almeno secondo noi – che proprio non potete perdervi! Non che ci siano lidi o litorali brutti, sia chiaro. Ma queste tre sono delle vere e proprie destinazioni da sogno!

Cercate altri suggerimenti? Non perdetevi questo!

Spiagge belle della Puglia: 3 suggerimenti top

Con i suoi circa 800 chilometri di costa, la Puglia è senza dubbio una delle mete più interessanti per una vacanza al mare! Potrete scegliere tra le spiagge che affacciano sull’Adriatico e altre sullo Ionio a seconda delle vostre esigenze. Preferite una destinazione low cost? Oppure una spiaggia in Puglia più solitaria e meno affollata dove godersi il relax? Ecco tre spiagge e tre località che, secondo noi, non potete proprio perdervi!

Torre Sant’Isidoro : siamo nel cuore del Parco Marino di Porto Cesareo e già questo potrebbe bastare per farvi capire quanto è meravigliosa questa location e questa spiaggia. Se amate fare snorkeling poi qui vedrete una fauna sottomarina da urlo! La temperatura dell’acqua poi è quasi caraibica e questo aiuta la proliferazione dei coralli e la vita marina di tante specie!

: siamo nel cuore del Parco Marino di Porto Cesareo e già questo potrebbe bastare per farvi capire quanto è meravigliosa questa location e questa spiaggia. Se amate fare snorkeling poi qui vedrete una fauna sottomarina da urlo! La temperatura dell’acqua poi è quasi caraibica e questo aiuta la proliferazione dei coralli e la vita marina di tante specie! Pescoluse: ci spostiamo nella meravigliosa provincia di Lecce e questa è una spiaggia famosissima. Perché? Perché sono definite le Maldive del Salento e già dal nome capiamo perfettamente che si tratta di una location pazzesca! Sabbia bianca, mare trasparente e fondali degni di un documentario di Cousteau! Questa è sicuramente una di quelle spiagge da visitare il prima possibile!

Mancaversa: anche se siamo vicini a una località tra le più affollate e turistiche, ossia Gallipoli, Mancaversa è un piccolo angolo di paradiso. Ci sono delle spiagge pazzesche nettamente meno prese d’assalto dai turisti. A Mancaversa anche qui c’è un fil rouge: mare cristallino, fondali blu trasparenti e un sogno per chi ama fare snorkeling!

Queste sono quindi tre destinazioni un po’ particolari, ma sicuramente pazzesche, da scoprire e visitare nella vostra vacanza in Puglia. Ora non ci resta che prenotare!