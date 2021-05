La Puglia non è solo Salento! Le località top da non perdere

By

Estate al mare in Puglia, non solo Salento: ecco tutte le altre località bellissime da non perdersi assolutamente!

Regione ricca di bellezze naturali e divertimento, la Puglia è una meta perfetta per ogni tipologia di vacanza e di viaggiatore! Dalle famiglie, alle coppie, per non parlare dei gruppi di giovanissimi che affollano ogni estate spiagge e discoteche. Del resto, dal Gargano al Salento è un continuo susseguirsi di bianchissime distese sabbiose e ripide scogliere con calette e grotte nascoste tutte da scoprire via mare!

Spesso però quando si pensa a una vacanza in Puglia, si prende in considerazione solo il Salento. Il che potrebbe essere un errore!

Viaggio in Puglia: alla scoperta del Gargano

Oltre alla movida, i villaggi, i resort e i meravigliosi paesaggi del Salento, nell’abbagliante litorale del Gargano scoprirete alcuni delle aree naturalistiche del nostro paese. Qui tra baie, grotte nascoste e insenature sarete meravigliati dalla bellezza dello “sperone d’Italia”, un angolo di paradiso in grado di regalare scorci suggestivi e sempre diversi tra minuscole spiaggette di sabbia, faraglioni e candide torrette.

Le spiagge più belle del Gargano dove ci sono pochi turisti

Se amate la tranquillità l’ideale sarebbe noleggiare un’imbarcazione e andare alla scoperta della zona di Peschici, dove troverete miriadi di spiagge isolate e accessibili esclusivamente via mare come la Baia di Gusmay incastonata perfettamente tra due punte rocciose. Oppure potreste visitare la vicina Spiaggia di Santa Croce. Tra le baie meno affollate c’è quella di Zaiana, una volta frequentata solo da naturisti ed oggi ribattezzata Spiaggia dei Giovani, con i suoi trampolini e le rocce frastagliate o la più tranquilla Bescile, mentre per un relax totale e isolato c’è la Spiaggia della Cala.

Le spiagge più affollate e bellissime

Il tratto che separa Peschici da Vieste, con l’imponente monolite di Pizzomunno, è un susseguirsi di meraviglia che riempie gli occhi. Innumerevoli calette spuntano un po’ ovunque come una sorpresa. Una delle più affascinanti è senza dubbio la Spiaggia di Portogreco, ma a pochi passi da lì potrete raggiungere la bellissima Spiaggia dei Colombi, con l’omonima grotta. Poco distante, incastonata in una candida falesia scolpita e al riparo dai venti c’è Cala della Sanguinara, meta ideale per chi si vuole dedicare alla tintarella e ai lunghi bagni nelle acque cristalline, imperdibile la vicina Grotta dei Pomodori.

Lungo il litorale si incontra Rodi Garganico, un paesino a picco sul mare circondato da ricchi agrumeti e sormontato da un antico castello. Da visitare per una passeggiata romantica e una ricca cena di pesce in uno dei tanti ristoranti. Qui troverete le Spiagge di San Menaio e Calenelle, sempre affollate e piene di famiglie.

I litorali da favola

Proseguendo verso Mattinata e Manfredonia la costa si fa più pianeggiante e si incrociano spiagge da favola come Vignanotica, Pugnochiuso e la famosa Baia dei Mergoli e delle Zagare con i suoi due faraglioni: l’arco di Diomede e Le Forbici. Questa baia deve il nome alla colonia di merli e passeri solitari che la abita, ed è costituita principalmente da tre spiagge: la Nord e la Sud, raggiungibili tramite un sentiero e quella ancor più a nord isolata e raggiungibile solo per mare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da viagginews (@viagginews)

Il paesaggio bianchissimo delle falesie calcaree, il mare smeraldino e la fitta vegetazione assicurano un’esperienza unica a contatto con la natura.