Alla scoperta delle spiagge più belle della Riviera del Conero: calette incontaminate, falesie mozzafiato e acque cristalline.

La Riviera del Conero, situata nella regione delle Marche, è uno dei gioielli nascosti dell’Italia centrale. Questo tratto di costa adriatica, che si estende per circa 20 chilometri, è caratterizzato da spettacolari scogliere calcaree, pinete rigogliose e spiagge di straordinaria bellezza. Il Monte Conero, che domina la Riviera con i suoi 572 metri di altezza, offre un paesaggio unico e incontaminato, dove mare e montagna si incontrano creando scenari mozzafiato.

In questo articolo ti portiamo alla scoperta delle spiagge più incantevoli della Riviera del Conero, tra Sirolo e Numana. Sono tra le 10 spiagge più belle delle Marche, una ragione che per il 2024 conta un totale di ben 19 località rivierasche che hanno ottenuto la Bandiera Blu, l’eco label assegnata dalla FEE.

Spiaggia delle Due Sorelle, una delle spiagge più belle del Conero

La Spiaggia delle Due Sorelle è tra le spiagge più iconiche della Riviera del Conero, tanto da esserne diventata un simbolo. Prende il nome dai due faraglioni che emergono dalle acque del mare, che evocano nell’immaginario popolare la figura di due sorelle raccolte in preghiera e creano un paesaggio unico.

Accessibile solo via mare, anche tramite traghetti che partono da Numana e Sirolo, questa spiaggia è un vero paradiso per gli amanti del mare. Le acque sono di un azzurro intenso e la spiaggia è composta principalmente da ghiaia bianca e ciottoli. Non ci sono servizi, il che contribuisce a preservare l’atmosfera selvaggia e incontaminata del luogo.

Riviera del Conero, la spiaggia di Mezzavalle

La Spiaggia di Mezzavalle, una delle meravigliose spiagge della Riviera dei Conero, è un’altra delle mete preferite dagli amanti della natura incontaminata. Accessibile solo a piedi attraverso un sentiero ripido o via mare, questa spiaggia offre un rifugio tranquillo lontano dalla folla. Il sentiero che conduce alla spiaggia richiede circa 20 minuti di cammino in discesa, ma lo sforzo è ampiamente ricompensato dalla bellezza selvaggia di questo luogo.

La sabbia bianca e i ciottoli si mescolano con le acque cristalline, creando un ambiente ideale per il relax e il nuoto. È una spiaggia libera, non ci sono stabilimenti balneari, ma dispone comunque di servizi igienici, docce e di un bar ristorante. Una caratteristica di questa spiaggia è la presenza di due laghetti che si trovano a pochi passi dal mare, la cui acqua dolce con l’alta marea si mescola con quella marina, rendendo questo luogo ancora più speciale, perfetto per chi cerca un’esperienza autentica e selvaggia.

Riviera del Conero, la Spiaggia di San Michele

La Spiaggia di San Michele è una delle spiagge più belle e suggestive della Riviera del Conero. Questa spiaggia di ciottoli bianchi è racchiusa tra il verde del Monte Conero che la abbraccia da entrambi i lati, regalando uno scenario mozzafiato.

La si può raggiungere a piedi, seguendo alcuni sentieri che partono dal Parco della Repubblica di Sirolo. La discesa nel bosco è molto piacevole e rilassante, un vero e proprio rimedio contro lo stress. Una volta arrivati, ci si ritrova in un’oasi di pace e tranquillità, immersi nella natura.

Spiaggia dei Sassi Neri

Un’altra delle spiagge più belle della Rivera del Conero è la Spiaggia dei Sassi Neri, che deve il suo nome ai ciottoli scuri che caratterizzano il fondale marino. Situata vicino a Sirolo, è famosa per le sue acque limpide e per la tranquillità che offre. I suoi fondali, ideali per lo snorkeling, permettono di ammirare una ricca e variegata fauna marina.

Conero, Portonovo tra le spiagge più belle

La Baia di Portonovo è una delle spiagge più rinomate della Riviera, con un arenile di ciottoli bianchi e le acque turchesi. Circondata dalla vegetazione del Parco del Conero, offre numerosi servizi, tra cui ristoranti e stabilimenti balneari. È un ottimo punto di partenza per escursioni nel Parco.

Spiaggia della Vela

La Spiaggia della Vela prende il nome da un caratteristico scoglio a forma di vela che emerge dalle acque. È una piccola baia di ciottoli, e come la Spiaggia dei Sassi Neri è una delle spiagge della Rivera del Conero più amate dagli appassionati di immersioni e snorkeling per la ricchezza dei fondali marini.

Spiaggia del Frate

La Spiaggia del Frate, anche nota come Sottosanta, è una suggestiva caletta situata nel comune di Numana Alta. Questa piccola spiaggia di ghiaia fine è incastonata tra le candide falesie di roccia calcarea e la rigogliosa vegetazione del Parco del Conero. Questa combinazione di colori e forme naturali rende la spiaggia un vero gioiello della Riviera del Conero. Le sue acque calme e cristalline sono perfette per una giornata di relax.

Urbani, Marcelli e Numana Bassa, 3 spiagge del Conero ideali per i bambini

Situata a Sirolo, piccolo borgo marinaro arrampicato sulla falesia a strapiombo sul mare, la Spiaggia Urbani è una delle spiagge più attrezzate e accessibili della Riviera del Conero. Protetta da una scogliera naturale e da un caratteristico grottone, questa spiaggia offre una combinazione di sabbia e ghiaia fine. Le acque tranquille e cristalline la rendono ideale per famiglie con bambini e per chi cerca comfort senza rinunciare alla bellezza naturale. La spiaggia è ben fornita di stabilimenti balneari, ristoranti e bar, ed offre tutte le comodità per una giornata rilassante.

La Spiaggia di Marcelli, tra le spiagge nascoste della Rivera del Conero, si trova nella frazione di Numana ed è una delle più estese e attrezzate della Riviera. Anche questa spiaggia, con la sua sabbia fine e i suoi tanti stabilimenti balneari, è ideale per una vacanza al mare con i bambini, perché offre una vasta gamma di servizi e attività.

Concludiamo questa panoramica sulle 10 spiagge più belle della Rivera del Conero con la Spiaggia di Numana Bassa. Caratterizzata da sabbia dorata e acque poco profonde, e ben servita da stabilimenti balneari e ristoranti, come la spiaggia di Marcelli è l’ideale per le famiglie ed infatti entrambe le spiagge hanno ottenuto la Bandiera Verde 2024, un riconoscimento assegnato alle spiagge a misura di bambino.

Insomma, la Riviera del Conero è una destinazione che offre una varietà di spiagge capaci di soddisfare ogni tipo di visitatore, sia di chi cerca la tranquillità e la natura selvaggia e incontaminata, ma anche di chi invece preferisce spiagge comode e attrezzate con ogni servizio e comodità. Una vacanza nella Riviera del Conero è un’esperienza che lascia ricordi indelebili, e una voglia irrefrenabile di ritornare!