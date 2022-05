Single in vacanza: i consigli su dove andare e cosa fare in viaggio da soli. I tour operator e i villaggi per single

Andare in viaggio da soli è una delle esperienze più belle che possiate vivere. Certo, non è facile, ci vuole un po’ di coraggio a partire da soli e a non avere nessuno con cui condividere ogni istante della vacanza, ma, abbiate fiducia, starete davvero bene. Se siete single e cercate amicizie ne farete tantissime, se volete godere solo dei posti e rilassarvi avrete modo davvero di farlo senza dover scendere a compromessi con il partner o con gli amici.

Se siete single e volete partire per un viaggio, ma non vi va proprio di partire da soli potete affidarvi a tour operator che organizzano viaggi per single. Da Avventure nel mondo a Speed Vacanze vi ritroverete in un gruppo di vostri coetanei a condividere la stessa passione per i viaggi. Essendo poi viaggi organizzati avrete una guida e tutte le facilitazioni di appoggiarvi ad un tour operator. Ci sono poi villaggi per single, weekend per single e last minute proprio per chi viaggia da single.

Vacanze per single: dove andare in viaggio da solo

Se non desiderate partire con un viaggio organizzato, avete tutto il mondo da poter visitare. Certo, in alcuni luoghi è meglio non andare da soli e per le donne in viaggio da sole è meglio prestare ancora ulteriormente attenzione (qui le mete per le donne viaggiatrici da evitare).

Se siete single è consigliabile non andare in quei luoghi iper romantici, quei paradisi delle coppiette e dell’amore, così come è meglio non andare nei luoghi preferiti dalle famiglie (a meno che non amiate essere circondati da piccole pesti urlanti).

NAZIONE LUOGO PERFETTO PER… Spagna Cammino di Santiago Chi ama camminare e cerca spiritualità Italia Sicilia, isole Egadi Chi ama la natura Spagna Fuerteventura Chi vuole fare un corso di surf Grecia Mikonos Chi cerca la movida Portogallo Lisbona Chi ama la cultura Malta Malta Chi vuole fare un corso d’inglese Spagna Valencia Città delle Arti e delle Scienze Regno Unito Londra, East End Chi ama l’arte in tutte le sue forme Canada Montreal Chi ama i festival

Vacanze per single: viaggi organizzati per single

Se di viaggiare da soli non avete voglia, ma avete tantissima voglia di viaggiare un’ottima soluzione può essere allora quella di partecipare ad un viaggio organizzato per single. Avventure nel Mondo organizza viaggi in tutto il mondo e per tutte le tasche. Il gruppo viene combinato cercando di renderlo il più possibile omogeneo per età e caratteristiche. Ciò non esclude che possiate trovare però all’interno del gruppo delle coppie: lo scopo del viaggio è infatti fare amicizia, viaggiare insieme e non rimorchiare! Sebbene quest’ultimo non è ovviamente escluso. In ogni caso sarete all’interno di un gruppo, guidati da un coordinatore alla scoperta di qualche angolo del mondo che difficilmente avreste visto da soli.

We Road è un altro tour operator specializzato nei viaggi di gruppo e specializzato per i più giovani. We Road pone molta l’attenzione nel creare gruppi il più possibile omogenei per interessi ed età. Nel sito è possibile targettizzare il proprio viaggio dei sogni segnando quali sono i propri obiettivi (camminare poco, andare al mare, fare amicizie etc).

Un altro operatore a cui rivolgersi è Meeters il quale organizza viaggi di gruppo in Italia e all’estero. Meeters è una startup Italiana nata nel 2017 con l’obiettivo di connettere le persone con gli stessi interessi e passioni, organizzando cene, aperitivi, escursioni, trekking, cacce al tesoro, weekend e gite di più giorni.

Vacanze per single: villaggi per single

Se il vostro desiderio non è quello di partire alla scoperta di nuovi luoghi, ma preferireste piuttosto andare in un villaggio vacanza e fare nuove amicizie la soluzione è andare in un villaggio per single. Ci sono resort in cui non sono ammessi bambini (come La Villa del Re in Sardegna o Borgo Brufa in Umbria), ma non è detto che conosciate dei single.

L’unico modo per essere sicuri di conoscere single è appoggiarsi ad un tour operator che organizza vacanze in villaggi solo per single. SpeedVacanze organizza viaggi per single in villaggi in Italia e all’estero. Crea gruppi omogenei per età e con numero uguale di uomini e donne. Fra le proposte viaggi all’estero, in Italia, molti weekend e vacanze in barca .

Anche Travel Single organizza viaggi per single e propone anche weekend a tema (per gli amanti del ballo, per chi vuole fare un corso di cucina, per chi vuole un weekend benessere) e perfino per specifiche categorie (genitori single, over 50, sportivi). Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti.

Single in Vacanza specifica subito in home page che i gruppi sono composti solo da persone single, nessuna coppia e nessun bambino. Insomma, le possibilità di fare amicizia ce ne sono. Le proposte di viaggio vanno dall’Italia alle mete più esotiche, ai viaggi tematici ai weekend.

