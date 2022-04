Borghi lungo i fiumi: i più belli da visitare in primavera

I borghi lungo i fiumi hanno un fascino unico: ricchi di suggestioni, molto più simili a dei paesi delle favole. Sono perfetti da visitare in primavera.

L’acqua è uno degli elementi più misteriosi e affascinanti che possiamo ammirare e se abbiniamo questo grande elemento a dei piccoli borghi quello che si crea è un ambiente quasi magico. Ecco perchè i borghi lungo i fiumi sono così affascinanti, soprattutto nella calda stagione.

Pasquetta si avvicina e avete poche idee? Queste destinazioni sembrano essere uscite da un libro delle favole, sono perfette sia per un viaggio romantico che in compagnia di amici o anche parenti.

Borghi lungo i fiumi: sembrano delle cartoline

Borghi e acqua creano un gioco fatto di suggestioni che non possono essere non essere fotografati e immortalati nel tempo. Sono località incredibili, non è proprio possibile farsele scivolare addosso superficialmente, scopriamo i borghi lungo i fiumi più belli da vedere.

Loro Ciuffenna

Rasiglia

Borghetto

Loro Ciuffenna: un giro sul battello e tanta natura

Questo paese chiamato Loro Ciuffenna si trova nella provincia di Arezzo, ed è un paese molto caratteristico perchè un torrente divide il paese ed è ancora lui che carica con la sua forza il mulino più antico di tutta la Toscana.

Fare una passeggiata in questo paesino è molto suggestiva, si passa sul ponte di pietra proprio sul fiume e si possono vedere le tipiche casette colorate, palazzi e viuzze. È anche un luogo ideale per gli appassionati di boschi e foreste.

Rasiglia: il borgo dei ruscelli

Andiamo in Umbria, Rasiglia è una piccola frazione di Foligno, in provincia di Perugia. È un paese chiamato anche il Borgo dei ruscelli, questo nome di metaforico ha poco: è davvero attraversato dal fiume Menotre, ma si trova in questa terra anche la sorgente del fiume Capovena. È un luogo magico con le tipiche case in pietra e tante viuzze dove passeggiare serenamente.

Borghetto: un villaggio delle fiabe con il mulino

Spostiamoci al nord, Borghetto è una frazione di Valeggio sul Mincio, situato nella provincia di Verona, sorge sul fiume Mincio. Borghetto è un piccolo centro che sembra un villaggio delle fiabe: con casette e davanzali ricchi di fiori, il tutto sporgendosi sull’acqua e dei vecchi mulini rimessi in attività da poco, diventati una vera e propria attrazione.

I borghi lungo i fiumi hanno una magia che vive tra le loro viuzze e l’acqua che li caratterizza e li rende incredibilmente affascinanti, un genere di località da vedere soprattutto in primavera.