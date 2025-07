Parli inglese? Non basta: 3 modi per farsi capire quando nessuno capisce te – viagginews.com

Sai, siamo abituati a pensare che, se parliamo in inglese, tutti quanti sono in grado di capirci, in quasi ogni parte del mondo o almeno dell’Europa (intesa come continente). Beh, non è così ed è per questo che sto per svelarti 3 modi per farsi capire quando nessuno ti capisce.

Se pensi che basti l’inglese per cavartela ovunque nel mondo, ti sbagli. Certo, è una lingua internazionale, ma non è parlata (né capita) da tutti. E anche dove lo è, le incomprensioni possono essere all’ordine del giorno.

Accenti, modi di dire, contesti culturali diversi: tutto può trasformare una semplice richiesta in una scena da commedia. Quindi, come farsi capire quando nessuno capisce? Cerchiamo di rispondere a questa domanda in modo semplice e veloce.

3 modi per farsi capire anche da chi non parla inglese

Il linguaggio del corpo è una lingua universale. A volte basta indicare, mimare o sorridere per far passare il messaggio. Ovviamente bisogna stare attenti ai gesti offensivi in altre culture (ad esempio il pollice in su non è sempre un “ok”), ma in generale un gesto ben fatto vale più di mille parole. Non aver paura di usare le mani o di fare facce buffe: sei in viaggio, non a un colloquio di lavoro.

Parli inglese? Bene, ma lascia a casa i tempi verbali complicati, le frasi idiomatiche e l’accento da serie tv. Più semplice parli, più è probabile che ti capiscano. Usa frasi brevi, parole comuni e scandisci bene. Al posto di “I was wondering if you could tell me where the train station is”, prova con “train station?”. Può sembrare brutale, ma funziona. E non è questione di sembrare ignoranti: è comunicazione efficace.

Mai sottovalutare il potere della scrittura. A volte, scrivere una parola (o disegnarla, se serve) può fare la differenza. In Asia, ad esempio, la trascrizione latina dei nomi di luoghi non sempre corrisponde a come sono chiamati localmente.

Mostrare un indirizzo scritto nel carattere locale può essere l’unico modo per arrivare dove vuoi. App come Google Translate offrono anche la scrittura in alfabeto locale: sfruttala. Ti assicuro che ti si apriranno tantissime porte.

Questi sono i modi più semplici e rapidi per farti capire. Il mio consiglio è anche quello di provare ad imparare alcune parole o frasi semplici in lingua locale. Anche un “ciao” o un “grazie” nell’idioma del posto in cui ti trovi possono fare la differenza e, talora, rendere le persone molto più disponibili nei tuoi confronti.