Pasquetta, grigliate e barbecue a casa o in giardino: le regole e dove farle

Cosa sapere sul barbecue in giardino o sul terrazzo e le regole per le grigliate di Pasquetta!

Con la Pasquetta che si avvicina la voglia di fare grigliate e barbecue con gli amici e i familiari è alle stelle. La carne, le verdure o i tomini che sfrigolano sulla carbonella regalano un suono e un profumo incomparabile.

Ma bisogna prestare attenzione alle regole, soprattutto se avete intenzione di fare un barbecue sul giardino condominiale o sul terrazzo. Ecco cosa abbiamo scoperto per voi.

Barbecue e grigliate: le regole da rispettare

Come ovvio le regole su questo argomento si basano molto sul buon senso che tutti noi dovremmo avere quando facciamo una grigliata o quando organizziamo un barbecue sul terrazzo di casa.

Le regole per il barbecue in condomino

Per quanto riguarda il barbecue nel proprio giardino, l’unico limite è quello relativo al possibile fastidio che i fumi possono arrecare ai vicini. A livello legale la legge, se ci passate il gioco di parole, è un po’ fumosa! Si parla del fatto che i fumi non devono superare i limiti di “tollerabilità”, concetto piuttosto labile e variabile a seconda delle persone.

Il consiglio, per evitare di cadere in discussioni e cavilli legali è quello di chiedere ai vicini di casa se il fumo potrebbe infastidirli e assicurare loro che farete il possibile per mettere la griglia a favore di vento. Sperando che il fumo venga portato lontano dalle loro finestre.

Grigliate in campagna? Dove si possono fare?

Invece per quanto riguarda il barbecue o la grigliata con amici in campagna o al mare bisogna essere molto cauti. I luoghi dove si possono fare queste attività sono zone specifiche, basterà cercare le aree barbecue della vostra regione che spesso coincidono con le aree attrezzate per i picnic. Non pensate siano luoghi con poco appeal, anzi. Spesso si trovano all’interno di parchi o giardini straordinari. Qui poterete grigliare senza problemi e senza rischi per la natura circostante.

Come abbiamo visto le regole sono piuttosto semplici e facili da seguire. Ciò che conta, è fare sempre le cose con estrema attenzione perché soprattutto nei boschi e vista la siccità che caratterizza questo periodo, con il fuoco non possiamo proprio permetterci di scherzare.