Il bagno nella foresta è un’attività che richiama all’attenzione tutti i cinque sensi e non si riferisce ad un bagno fisico in qualche ruscello ma ha un significato più metaforico.

Shinrin Yoku, il bagno nella foresta e i suoi effetti

In Giappone questa pratica è sovvenzionata dal Sistema Sanitario Nazionale e rientra nel ramo della ricerca medica chiamata Forest Medicine. Tutto ha avuto inizio con una semplice campagna per la tutela delle foreste, la quale verteva sul favorire il contatto tra uomo e natura.

I benefici dello Shinrin Yoku

Con il tempo però si è iniziato a comprendere gli effettivi benefici di questa attività, i quali non solo vennero studiati ma anche prescritti dai medici per rigenerare il corpo e la mente.

Nello specifico migliora il sistema immunitario e cardiovascolare, aumenta l’energia, abbassa i livelli di zucchero nel sangue e riduce gli stati di ansia, stress e depressione dando una sensazione di benessere e rilassamento.

Come si pratica il bagno nella foresta

È un tipo di esperienza che può essere fatta in qualsiasi bosco persino nelle aree cittadine. In Giappone ci sono dei gruppi che si occupano di guidare gli individui in una meditazione camminata. Iniziando con una seduta che prevede esercizi di riscaldamento e stretching, per poi avviarsi in una passeggiata lenta di 2 km. Le condizioni sono semplici, niente dispositivi elettronici, quindi niente cellulare in primis. Ciò che occorre è lasciarsi trasportare dal corpo e portare la nostra attenzione ai sensi.

Non è un sport e neanche una variante dello stesso, è un percorso sensoriale, nel quale ci ritagliamo un momento solo per noi, senza appendici tecnologiche. Aprendo i sensi ri-scoprirete un arcaico sentire che vi sorprenderà. È un modo per riconnettervi con la natura, osservando i colori del bosco, sentendo profumi, suoni e avvicinandovi agli alberi. C’è anche chi unisce questa esperienza di contatto con la natura con la meditazione e lo yoga, un modo per unire pratiche che ci fanno tornare in un presente lento, senza stress e affanno.

Shinrin Yoku è una pratica che sta avendo molto successo anche qui da noi, una risposta alla richiesta, da parte di chi ha bisogno di ritrovare le proprie radici nella terra. Oltre ad essere un modo comodo, gratuito e originale per staccare dalla vita di tutti i giorni.