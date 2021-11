Maratona di New York 2021: quando si corre e come vederla. Tutte le informazioni utili.

Quest’anno si torna a correre la Maratona di New York, dopo la sospensione dello scorso anno a causa della pandemia. La maratona nella città americana è uno degli eventi più attesi da tutti gli amanti non solo della corsa ma anche dei grandi eventi sportivi. Tra tutte le maratone al mondo quella di New York è la più amata, partecipata dai podisti e seguita dal pubblico alla tv, con una lunga diretta trasmessa a livello mondiale.

La maratona è affascinante anche e soprattutto per lo scenario che offre sulla città: dal Ponte di Verrazzano a Brooklyn, passando per tutti i distretti di New York, fino all’arrivo a Central Park. Scopriamo quando si correrà e come vederla.

Maratona di New York 2021: quando si corre e come vederla

Finalmente, domenica 7 novembre si correrà la Maratona di New York 2021. Evento attesissimo da tutti gli appassionati di questa disciplina sportiva e anche della Grande Mela, che non vedono l’ora di tornare e rivederla animata dai maratoneti e dal pubblico sul ciglio della strada.

Lo scorso anno la maratona era stata inevitabilmente cancellata a causa della pandemia di Covid-19. Solo un’altra volta nella sua storia era stata cancellata, nel 2012 a causa dell’uragano Sandy. Poiché la prima edizione si era tenuta nel 1970, quella di quest’anno è la 50^ edizione.

Per la maratona di quest’anno si prevede la partecipazione di ben 50mila persone, tra professionisti e amatori. L’edizione del 2019 era stata vinta da due corridori del Kenya, Geoffrey Kamworor e Joyciline Jepkosgei. Una nazionalità che si è imposta nelle edizioni degli ultimi anni.

Nelle edizioni degli anni passati ci sono state anche vittorie di maratoneti italiani. L’ultima è stata Franca Fiacconi nel 1998, nella gara femminile. Prima c’era stato Giacomo Leone nel 1996, nella gara maschile. Mentre nella storia sono rimaste le tre vittorie consecutive dell’Italia negli anni ’80, con Orlando Pizzolato, nel 1984 e nel 1985, e poi con Gianni Poli nel 1986. Negli ultimi anni, invece, a dominare sono gli atleti africani.

Ricordiamo, anche, che da lunedì 8 novembre, i turisti internazionali vaccinati e con test Covid negativo potranno tornare negli Stati Uniti.

Come vedere la maratona

La Maratona di New York 2021 si potrà seguire in diretta in Italia nel primo pomeriggio di domenica 7 novembre, ora italiana. La maratona sarà trasmessa in diretta tv da RaiSport (gratis) ed Eurosport 2 (a pagamento); in diretta streaming su RaiPlay (gratis), Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN (tutti a pagamento per gli abbonati). Infine, si può seguire anche in diretta live scritta sul sito web di OA Sport.

La gara inizia con la partenza delle donne, prevista per le 14.40 di domenica 7 novembre (ora italiana, a New York le 8.40 del mattino, sei ore indietro rispetto a noi). Mentre la partenza degli uomini è in programma poco meno di mezz’ora dopo, alle 15.05 (ora locale 09.05). Queste sono le partenze degli atleti professionisti, poi seguiranno gli amatori, tra le 15.10 e le 18.00 (sempre ora italiana, le 9.10 e 12.00 ora di New York), che partiranno in cinque scaglioni. Gli atleti in carrozzina, invece, partiranno per primi alle 14.00.

