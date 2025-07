. Quest’estate la natura ci regala ben due spettacoli nel cielo: segna queste date sul calendario. – (viagginews.com)

Questa estate non mancano gli spettacoli offerti dalla natura per chi ama osservare il cielo notturno: i principali sono questi due.

Mentre d’inverno con le temperature basse l’idea di stare fuori la sera a osservare la volta celeste è poco attraente, d’estate è tutta un’altra storia. Prima di tutto il cielo appare più sereno, senza nubi che coprano la visuale e rendano difficile vedere le stelle e i pianeti. Basta trovare una zona di campagna abbastanza distante dalla città per ammirarle in tutto il loro splendore.

Oltre a poter osservare la Via Lattea però l’estate 2025 ha già iniziato a offrire degli spettacoli che si vedono di rado nel cielo. Per gli appassionati di astronomia quindi conviene mettere mano al calendario per segnare le date di interesse e prepararsi alla veglia o alla sveglia presto. La sfortuna degli spettacoli offerti dai corpi celesti è che di rado capitano al fine settimana.

La cosa migliore quando sono attesi fenomeni astronomici è trovare una postazione a una certa quota per poterlo osservare al meglio. Se ci alture o colline vicine a casa quindi conviene appostarsi lì per avere una vista decente. Molto di

pende anche dalla zona d’Italia in cui ci si trova, perché nelle regioni del Sud alcuni fenomeni si osservano meglio.

Gli eventi astronomici dell’estate 2025

Una delle date principali purtroppo è già trascorsa, ma con qualche ricerca in rete sarà facile trovare le foto dell’eclissi lunare del 7-8 luglio. Si è trattata di un’eclissi parziale, dovuto al passaggio della luna all’interno del cono d’ombra del nostro pianeta. Ciò che in particolare al Centro-Sud si è potuto osservare è stata una colorazione rossastra del disco lunare.

Il momento dove il fenomeno ha raggiunto il suo apice è stato intorno alle 4:30 del mattino, ma l’eclissi è iniziata quasi un’ora e mezza prima. Anche chi se lo fosse perso non deve disperare dato che la prossima data da segnare sarà fra circa un mese. Ma la mattina del 12 agosto anche chi è in ferie farà bene ad alzarsi di buon’ora per non perdersi lo spettacolo offerto dal sole.

Nella mezz’ora compresa fra le 9:45 e le 10:15 infatti si potrà osservare a occhio nudo e dunque senza protezioni un’eclissi solare parziale. Il punto da cui la si potrà osservare meglio sarà la città di Palermo, seguita da Napoli. Per chi è al Nord Italia purtroppo la copertura visibile sarà di appena il 22%.