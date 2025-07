In Sicilia trovi la piscina della Ninfa innamorata: ecco dove fare il bagno tra mito e natura!

Un itinerario in Sicilia è sempre speciale, qui trovi la piscina della Ninfa innamorata, conosci la storia?

La Sicilia è un luogo magico, c’è tutta la bellezza del mondo: mare, montagna, collina, e paesaggi da mozzare il fiato. Ma non è solo la grande quantità di luoghi da visitare, quanto l’unicità che li contraddistingue. La piscina della Ninfa innamorata è un gioiello.

Acqua caldissima, uno specchio che rende l’immaginario siciliano ancora più speciale: la storia della Ninfa innamorata anima questa piscina ancora oggi. La Sicilia vanta di per sé di una storia millenaria, dai greci nel 716 a.C., alla Prima Guerra Punica, e persino alla Battaglia di Milazzo con Garibaldi. Questo luogo oggi è un polo turistico perfetto per raggiungere anche le Eolie.

Si sta parlando un laghetto naturale circondato da rocce raggiungibile da un sentiero che si mescola a una riserva naturale di fichi d’india e ulivi.

Il nome “Piscina della Ninfa innamorata”, proviene dalla leggenda con protagonista questa bellissima creatura paragonata alla Dea dell’amore, Venere. Secondo la storia, questa era solita tuffarsi nel laghetto al tramonto, ma un giorno un giovane la vide, e colpito dalla sua bellezza, iniziò ad osservarla di nascosto.

Lei se ne accorse e scoppiò l’amore, ma il Dio del Mare, padre della Ninfa, era troppo geloso per accettare la loro relazione. Trasformò il giovane in roccia, e ancora oggi si vede il suo volto scolpito diretto verso le acque, dove ogni giorno, vede la sua amata immergersi.

La piscina della Ninfa innamorata si trova qui in Sicilia

Un luogo per innamorati, uno dei più suggestivi. È un laghetto naturale che sfocia nel mare, una vista spettacolare che permette di ammirare il Faro, il Castello e lo stesso Borgo su cui sorge un’antica torre di avvistamento delle tonnare. La piscina della Ninfa innamorata si trova qui in Sicilia, ecco dove.

Si sta parlando del tesoro naturale di Capo Milazzo, Messina. Per tutti questo luogo ha il nome di “Piscina di Venere”, un gioiello naturalistico da apprezzare e unico nel suo genere. Non esistono altri posti come questo, soprattutto perché il mito abbraccia perfettamente lo scenario, rendendo questo luogo poesia pura.

Come già detto, si accede mediante un sentiero roccioso che circonda la costa, infatti tra ulivi e fichi, sembrerà di immergersi direttamente nelle acque. Questa scala in apparenza tortuosa, è un punto panoramico che si affaccia sul Tirreno. Si intravedono le secche della Costa di Levante e le Eolie distese su un manto di “blu dipinto di blu”, nel vero senso della parola!

Non mancano fondali ricchi di molluschi, polipi e saraghi, le acque sono cristalline, e al tramonto, proprio quando la Ninfa si immerge nel mare, il cielo si colora di sfumature di rosa, rosso e viola.