Previsioni meteo, stravolgimenti continui: dopo la pioggia torna il caldo intenso – viagginews.com

Meteo trasformista in questa fase iniziale di luglio, il fine settimana dovrebbe proseguire sull’onda lunga della tregua dal caldo e portare addirittura piogge, ma dalla prossima settimana il registro cambia in maniera decisa.

L’estate 2025 questa settimana si è presa un periodo di ferie. L’ingresso di correnti più fresche ha portato qualche rovescio temporalesco tra lunedì e martedì al Nord Italia (con qualche fenomeno estremo localizzato) e un abbassamento corposo delle temperature giornaliere in tutta Italia.

Ancora oggi godiamo di questo influsso e nelle prossime ore l’ingresso di una nuova perturbazione porterà piogge sulle Alpi e sulle Prealpi che nel tardo pomeriggio e in serata si estenderanno a tutto il Nord-Est. Tale fenomeno prenderà corpo nel corso della notte e nella giornata di domenica si estenderà a tutte le regioni del settentrione e a parte di quelle del Centro Italia.

La settimana si chiuderà con la formazione di temporali autorigenerati e il rischio che le piogge abbondanti che ne deriveranno (potrebbero andare avanti anche per ore) causino allagamenti e disagi soprattutto su Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio (Roma e Firenze comprese).

Se si esclude l’evoluzione climatica al Sud, si potrebbe pensare che sia l’inizio di un break temporalesco più esteso in grado di garantire temperature fresche anche la prossima settimana, ma è proprio la tendenza climatica delle regioni meridionali che ci dà un’anticipazione di ciò che accadrà: qui infatti il bel tempo sarà dominante e le temperature in aumento.

La prossima settimana torna il caldo intenso, ma niente picchi termici estremi

Tra sabato e domenica l’abbassamento della pressione consentirà l’ingresso di correnti perturbate al Nord e Centro Italia, ma contestualmente risalirà l’alta pressione di matrice sub-sahariana sul Mediterraneo. Questo secondo fenomeno porterà ad un aumento repentino della pressione su tutta l’Italia, dunque ad una nuova fase di stabilità e bel tempo.

A differenza dell’anticiclone che ha dominato i giorni centrali della settimana che si sta chiudendo, quello che arriva lunedì proviene dall’Africa e porta in dote correnti calde in grado di fare innalzare immediatamente le temperature massime e minime sul nostro territorio.

Già a partire da lunedì 14 luglio le massime si attesteranno tra i 32 ed i 33° praticamente ovunque e ci saranno anche picchi termici tra i 35 ed i 36° nelle zone e nelle province più calde d’Italia. La prossima settimana torneranno dunque caldo e afa, le notti torneranno ad essere più calde ma quantomeno non si dovrebbero raggiungere le temperature di fine giugno.

Il ritorno a temperature anomale come quelle vissute alla fine del mese scorso è atteso per l’ultima decade di luglio, il periodo statisticamente più caldo dell’anno insieme alla prima decade di agosto. Non ci resta dunque che godere di queste ultime ore di fresco – o sarebbe meglio dire di caldo meno intenso – e prepararci psicologicamente al ritorno della vera estate italiana.