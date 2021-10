By

Giornate FAI d’Autunno 2021: sabato 16 e domenica 17 ottobre. Tutte le informazioni utili.

Tornano puntuali anche quest’anno le Giornate FAI d’Autunno 2021. L’appuntamento per visitare i Beni del FAI è per il weekend di sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Come nelle precedenti edizioni, sono proposte visite a contributo con la guida dei Gruppi FAI Giovani e con il supporto di tutte le Delegazioni e i Gruppi FAI. I visitatori potranno accedere a centinaia di luoghi in tutta Italia, solitamente inaccessibili al pubblico o poco noti e che hanno bisogno di essere riscoperti e valorizzati.

Ricordiamo anche l’altra imperdibile iniziativa proposta di recente dal FAI in collaborazione con Airbnb, con soggiorni e esperienze nel Beni del FAI. Di seguito tutte le informazioni in dettaglio sulle Giornate d’Autunno.

Giornate FAI d’Autunno 2021: sabato 16 e domenica 17 ottobre

Uno degli eventi culturali più attesi dell’autunno in Italia è quello delle Giornate FAI d’autunno, con le visite ai Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano, luoghi di grande pregio architettonico, artistico e paesaggistico che spesso sono chiusi o inaccessibili al pubblico. Si tratta di ville, palazzi storici, castelli, chiese, aree archeologiche, fabbriche dismesse e siti di archeologia industriale, siti militari, musei e case museo. Ma anche oasi naturali, parchi, giardini, orti botanici, interi borghi e molte aree all’aria aperta di interesse naturalistico e pregio paesaggistico.

Obiettivo del FAI, infatti, è recuperare il patrimonio culturale e naturale italiano, valorizzarlo e farlo conoscere al grande pubblico.

Il finesettimana del 16 e 17 ottobre è l’occasione ideale per scoprire o riscoprire i mille tesori di cui è disseminato tuyto il territorio italiano, da Nord a Sud.

Le visite ai BENI del FAI

In tutte le regioni d’Italia i Beni del FAI apriranno le porte al pubblico per due giorni (o anche un solo giorno, dipende dai luoghi): sabato 16 e domenica 17 ottobre. I visitatori saranno accompagnati dai giovani del FAI che racconteranno loro le storie dei luoghi e descriveranno le caratteristiche principali. Non mancheranno aneddoti e leggende. Ogni luogo ha un’anima e una vicenda particolare che lo lega al territorio.

Sul sito web del FAI sarà pubblicato l’elenco dei luoghi che apriranno per le Giornate d’autunno 2021. La prenotazione delle visite non è obbligatoria ma è fortemente consigliata, perché i posti sono limitati e si esauriscono subito. Sul sito del FAI troverete tutte le indicazioni per fare la prenotazione online.

Tra i Beni del FAI più belli da visitare e che molto probabilmente apriranno le porte al pubblico nel weekend del 16-17 ottobre, segnaliamo la splendida Villa del Balbianello sul Lago di Como, a Tremezzina. Poi la storica Abbazia di San Fruttuoso a Camogli, dove è possibile anche dormire grazie alla collaborazione con Airbnb, l’Abbazia di Santa Maria a Cerrate (Lecce), l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Padova), altro luogo dove è possibile soggiornare, il Negozio Olivetti in Piazza San Marco a Venezia, il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento e il Bosco di San Francesco ad Assisi. Più molti altri. Avete solo l’imbarazzo della scelta!

Le visite guidate ai Beni del FAI prevedono un contributo libero che parte da un minimo di 3 euro. Con la prenotazione online il versamento è anticipato. Le Giornate FAI di Autunno si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97) nel corso delle quali si chiede a coloro che lo desiderano di sostenere il FAI con un contributo minimo.

I visitatori potranno anche iscriversi al FAI durante le Giornate d’Autunno 2021.

