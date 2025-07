Caldo africano in arrivo, la tregua è già finita: i picchi saranno estremi – viagginews.com

Stiamo godendo di una fase climatica meno accesa di quella dei giorni scorsi, ma il forte caldo non ha definitivamente lasciato l’estate italiana: ecco quando torna la fiammata africana.

Le proiezioni meteo riguardanti l’inizio di luglio avevano anticipato un possibile break temporalesco entro la prima decade del mese e puntualmente questa perdita di potenza da parte dell’anticiclone sub sahariano si è verificata nei giorni scorsi. L’entità e l’estensione della perturbazione sono state meno ampie di quanto si potesse pensare ma questo non ha impedito un cambio dello scenario generale.

In queste ore e nei prossimi giorni, infatti, nonostante la risalita dell’anticiclone e la fine delle piogge sulle regioni del Nord Italia, vivremo delle giornate caratterizzate da bel tempo ma anche da temperature sopportabili. Le massime di questa settimana si manterranno a lungo sotto i 30° in gran parte della penisola, raggiungendo dei picchi superiori solo nel weekend e solamente al Sud Italia.

Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono infatti che proprio tra sabato e domenica si dovrebbe ripresentare una leggera instabilità climatica sulle regioni settentrionali, un ritorno delle piogge anche in pianura e sulle coste che sarà meno intenso e problematico di quello vissuto nei primi giorni di questa settimana.

Il forte caldo si è preso una pausa ma è pronto a tornare: ecco quando

Possiamo dunque sperare in un prosieguo dell’estate più piacevole, con temperature calde ma sopportabili durante il giorno e delle sere fresche in cui è piacevole coricarsi a letto per riposare? Purtroppo è una pia illusione, la rimonta dell’anticiclone africano verrà completata già nella giornata di lunedì 14 luglio.

La prossima settimana le temperature medie si alzeranno in ogni settore e i picchi termici dovrebbero assestarsi tra i 32 ed i 34 gradi. Con il passare dei giorni dunque c’è il rischio che si formi nuovamente una canicola subtropicale che farà aumentare anche il tasso di umidità e che bloccherà l’arrivo di quelle correnti fresche che in questi giorni stanno rendendo più piacevoli le temperature.

Ciò nonostante la prossima settimana non si dovrebbero verificare massime estreme come nelle settimane precedenti. La fiammata africana in ogni caso non si farà aspettare troppo, entro l’ultima decade del mese ci saranno giornate in cui le massime vanno comprese tra i 37-38 gradi.

Nel mezzo potrebbe anche verificarsi un altro break temporalesco che concede un’altra pausa refrigerata prima del ritorno del grande caldo che anticipa l’arrivo del mese più rovente dell’anno.