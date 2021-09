Beni del FAI e Airbnb: soggiorni ed esperienze da provare. Tutte le informazioni da conoscere.

Avete sempre sognato di dormire in uno dei fantastici Beni del FAI? Un castello, un monastero, un palazzo storico o una villa principesca? Questo sogno diventerà presto realtà grazie alla nuova collaborazione tra FAI – Fondo Ambiente Italiano e Airbnb il colosso mondiale degli affitti per soggiorni brevi.

Sul portale di Airbnb è già possibile prenotare soggiorni da favola in luoghi come l’Abbazia di San Fruttuoso, la Villa dei Vescovi sui Colli Euganei, il Monastero di Sant’Antonio a Tivoli e Casa Guidi a Firenze. La proposta prevede oltre al pernotto anche diverse “esperienze“, come è nello stile di Airbnb.

Non solo, con la vostra prenotazione contribuirete anche al sostegno e alla protezione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico gestito dal FAI. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Beni del FAI e Airbnb: soggiorni ed esperienze da provare

Una notte da re e regine in una delle favolose residenze di proprietà del FAI, tra palazzi signorili, ville immerse nella campagna, antichi monasteri e abbazie. Un sogno che non avreste mai pensato potesse trasformarsi in realtà e invece è così grazie alla collaborazione tra il FAI – Fondo Ambiente Italiano e Airbnb, il colosso degli affitti brevi, e The Landmark Trust, ente no profit per il recupero degli edifici di valore storico. Il primo mette a disposizione il suo incredibile patrimonio architettonico e paesaggistico, il secondo il suo portale online, la creatività e l’abilità di inventare “esperienze“.

Un connubio che unisce offerta turistica di qualità e salvaguardia del patrimonio culturale e naturale italiano. Prenotando un soggiorno o un’esperienza nei Beni del FAI disponibili si contribuirà anche alla tutela del patrimonio del Fondo Ambiente Italiano.

Vi aspettano esperienze indimenticabili e soggiorni unici nei Beni del FAI, che per la prima volta potrete non solo visitare, come è stato finora con le aperture programmate e le giornate dedicate, ma anche letteralmente vivere.

Dove soggiornare

Al momento sono quattro i Beni del Fai dove è possibile prenotare un soggiorno tramite il portale di Airbnb. Luoghi e residenze di straordinaria bellezza e valore culturale e artistico. Ecco quali sono.

Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (Genova). I viaggiatori alloggeranno a Casa de Mar, un appartamento annesso all’Abbazia di San Fruttuoso, antico monastero benedettino risalente all’anno mille che sorge tra i boschi del monte di Portofino e il mare azzurro della Liguria di Levante.

Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (Padova). La villa risale all’inizio del Cinquecento e sorge tra i Colli Euganei. È un notevole esempio di cultura umanista in cui architettura, arte e paesaggio si fondono in modo armonioso. Al suo interno, i viaggiatori potranno soggiornare presso la Mansarda del Frutteto oppure la Mansarda del Vigneto.

Monastero di San’Antonio, Tivoli (Roma). Costruito sui resti di una antica villa romana, l’ex monastero offre una vista magnifica sul Parco Villa Gregoriana, uno dei più importanti Beni del FAI.

Casa Guidi, Firenze. Questa residenza, oggi casa museo, è situata al primo piano di Palazzo Guidi, tra piazza San Felice e via Maggio a Firenze, a pochi passi da Piazza Pitti. Qui hanno vissuto, dal 1847 al 1861, i poeti inglesi Robert ed Elizabeth Barrett Browning, con il figlio Pen.

Esperienze Airbnb nei Beni del FAI

Oltre ai soggiorni, Airbnb organizza numerose esperienze nei Beni del FAI, con visite guidate e attività varie.

Tra i luoghi dove si svolgono le esperienze segnaliamo: Villa Necchi Campiglio a Milano, il Negozio Olivetti in Piazza San Marco a Venezia, le Saline Conti Vecchi ad Assemini (Cagliari), il Bosco di San Francesco ad Assisi.

Le esperienze fanno parte della categoria “Airbnb per il sociale“, con il 100% dell’importo corrisposto dagli ospiti che viene devoluto direttamente al FAI.

Sul portale di Airbnb è già possibile prenotare soggiorni ed esperienze: www.airbnb.it/d/fai

