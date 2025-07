Aiuta il tuo cane a non soffrire troppo il caldo: dieci mosse da conoscere

Il tuo cane soffre il caldo e ha bisogno di aiuto per restare in salute e con le energie giuste per affrontare la giornata.

Sono stati giorni di caldo rovente e a brevissimo arriverà una nuova ondata di afa che durerà a lungo. Avrete già visto il vostro cane in difficoltà soprattutto se è di grande taglia e con un folto pelo. Gli amici a quattro zampe soffrono ancora più di noi a causa delle elevate temperature ed è nostro compito proteggerli.

Vediamo persone portare il cane in spiaggia non per fargli fare un veloce bagno rigenerante e riportarlo a casa ma per tenerlo tutto il giorno sotto l’ombrellone. Così l’animale rischia un colpo di calore, soprattutto se chiaro e con il pelo corto. Naso e orecchie hanno bisogno di protezione dai raggi solari e le zampette si bruciano toccando la sabbia bollente.

Il problema principale per i cani è che a differenza delle persone non sudano tramite la pelle ma con la respirazione e i polpastrelli. Esporli eccessivamente al sole e alle alte temperature è sbagliato soprattutto se non si conoscono i modi per aiutare l’amico a quattro zampe a gestire l’afa.

Dieci indicazioni per aiutare il cane quando fa caldo

Ovunque vi troviate con il vostro cane dovete assicurarvi che ci sia un riparo all’ombra per dare modo all’animale di sudare tramite la respirazione senza frenare il meccanismo a causa di una temperatura corporea troppo elevata. Portate con voi una coperta leggera da mettere sul terreno se troppo caldo, anche un vecchio asciugamano può essere utile. Meglio ancora se acquistate un tappetino refrigerante fatto di gel e acqua, un vero aiuto per il cane.

Il cane non va mai lasciato in auto nemmeno per pochissimo tempo e con i finestrini aperti. L’auto si surriscalderà e l’amico a quattro zampe potrebbe avere un colpo di calore. Bisogna dare da bere acqua molto spesso, poi, soprattutto se si vede l’animale respirare affannosamente e con la lingua di fuori. In casa lasciate in giro più ciotole sempre pieni d’acqua e incoraggiatelo a bere.

Per quanto riguarda l’alimentazione i cani in estate si possono aiutare fornendo loro alimenti umidi piuttosto che le crocchette. E se proprio alle crocchette il cane non rinuncia allora fategli bere più acqua. Il caldo si affronta anche bagnando il pelo dell’animale per rinfrescarlo. In giardino oppure portandolo al mare o al lago per regalargli un sollievo che sarà molto gradito.

Attenzione, però, all’acqua troppo fredda. Potrebbe causare un’infezione alle vie urinarie. Stesso discorso per il pelo bagnato, meglio asciugare l’animale dopo il bagno. Ultimi consigli, scegliete con cura gli orari della passeggiata evitando le ore più calde e proteggete il cane dai parassiti perché tra caldo e infezione sarebbe veramente una brutta estate per il vostro amico a quattro zampe.