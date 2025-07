I pancake al limone sono una sorpresa tutta sa scoprire: si preparano in due minuti!

Voglia di pancake a colazione, meglio se al profumo di limone? C’è un ricetta da provare subito perché fresca e golosa.

I pancake sono dolci leggeri, profumati e morbidi. Si possono arricchire con la marmellata, la crema di nocciole oppure possono essere resi freschi ed estivi grazie al limone. Bastano 2 minuti per avere pronta una colazione diversa che metterà di buon umore tutta la famiglia.

Quando si pensa ai pancake vengono subito in mente le colazioni americane con tutta la famiglia riunita intorno al tavolo per un saluto rapido prima che ognuno si dedichi alle proprie attività. Piccoli, soffici, tondi, ognuno può scegliere di farcirli nel modo preferito spaziando tra frutta fresca, sciroppo d’acero, miele, cioccolato. In realtà i pancake sono famosi in tutto il mondo, Italia compresa.

In Inghilterra c’è addirittura una giornata dedicata a questi morbidi dolci. E sembrerebbe che l’origine non sia neanche americana. Ci sono prove della presenza di un antenato del pancake in Grecia, in un documento del 500 a.C. Pochi ingredienti per una perfetta prima colazione o per una golosa merenda in compagnia. Si usa mettere i pancake uno sopra l’altro per un perfezionare l’assaggio e sentire in bocca l’esplosione di sapori.

Prepariamo in due minuti i pancake al limone

Se amate i tradizionali pancake impazzirete per il gusto al limone che rende i dolci freschi ed estivi. Un primo assaggio già conquisterà sia per il sapore che per la consistenza soffice. Una spolverata di zucchero a velo, poi, è il modo migliore per completare l’opera d’arte.

INGREDIENTI

4 uova

250 ml di latte

50 ml di olio di semi

50 grammi di zucchero

1 pizzico di sale

380 grammi di farina 00

1 bustina di lievito per dolci

2 limoni.

PREPARAZIONE