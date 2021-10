Tour di Matera sulle tracce di James Bond, i luoghi di No Time To Die

Tour di Matera sulle tracce di James Bond, nei luoghi dove è stato girato No Time To Die, l’ultimo film della serie appena uscito al cinema.

James Bond a Matera. Come tutti forse saprete l’ultimo capitolo della saga di James Bond, “No Time To Die“, il 25° film in questi giorni in sala, è stato girato in buona parte a Matera.

La troupe e il cast del film si sono trasferiti nella Città dei Sassi per oltre un mese nell’estate del 2019, da agosto a settembre, per girare alcune scene spettacolari, con inseguimenti in auto e in moto tra le vie, le piazze e per le scale della città, ma anche alcuni momenti di romanticismo. Scene che molti di voi avranno visto al cinema, all’inizio del nuovo film di Bond, il quinto e ultimo con protagonista Daniel Craig, e di cui vi avevamo proposto il dietro le quinte con un resoconto dettagliato di immagini, nei giorni delle riperse.

Ora i luoghi di Matera dove è stato girato “No Time To Die” sono i protagonisti di un tour dedicato per chi volesse conoscerli meglio e scoprire qualche curiosità. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Tour di Matera sulle tracce di James Bond, nei luoghi di No Time To Die

Dopo i continui rinvii a causa della pandemia, finalmente il 30 settembre è uscito il nuovo film di James Bond, il 25° capitolo della serie, quinto e ultimo film con Daniel Craig nelle vesti del celeberrimo agente segreto britannico. Il film, dal titolo “No Time To Die“, ha un cast stellare di attori, con Rami Malek nella parte del Villain, Léa Seydoux la psichiatra Madeleine Swann fidanzata di Bond, Lashana Lynch la nuova 007, e tanti altri. Inoltre, le riprese sono state girate in numerose e spettacolari location intorno al mondo che vanno dalla Giamaica a Londra alla Norvegia ma soprattutto in Italia.

Una parte importante delle scene, infatti, è ambientata a Maratea (le scene in mare e la strada panoramica), Matera (la tappa di Bond e Madeleine in hotel, il cimitero inglese e gli inseguimenti), Gravina in Puglia (il salto dal ponte dell’acquedotto romano) e Sapri (la stazione ferroviaria). Tutti luoghi che nella finzione fanno parte della stessa immaginaria città del Sud Italia, con le sue bellezze paesaggistiche, i riti e le processioni religiose.

In queste riprese la parte principale è occupata da Matera, con ampia panoramica della Città dei Sassi e soprattutto le scene per le vie della città attraversate da Bond e Madeleine, quando arrivano per loro vacanza romantica e quando scappano dai cattivi che li inseguono. Nel film vediamo la famosa Aston Martin, la macchina di James Bond, correre per le strette strade della città e fare testa coda nelle piazze.

Ora, chi volesse conoscere meglio questi luoghi e soprattutto scoprire qualche curiosità o aneddoto sulle riprese può visitare le location del film con un tour dedicato. Nella Città dei Sassi, infatti, è stato organizzato il tour “Sulle tracce di James Bond a Matera“, che porterà i fan di Bond e tutti i curiosi alla scoperta delle vie, delle piazze e dei luoghi dove è stato girato “No Time To Die” per far vivere l’atmosfera delle riprese e la storia di 007 a Matera. Il tour è organizzato da Matera Collection, catena di hotel in città.

I luoghi di James Bond a Matera

Il tour “Sulle tracce di James Bond a Matera“ripercorre i luoghi delle riprese di “No Time To Die”, nel centro storico di Matera e nel Parco delle Chiese Rupestri.

Il percorso include Piazza Vittorio Veneto, Piazza San Giovanni e via Madonna delle Virtù, dove sono stati girati gli inseguimenti con la Aston Martin DB5. Si passa, poi, nel quartiere della Civita e nella terrazza panoramica di Piazza Duomo, dove è stata girata la spettacolare scena acrobatica del salto in moto.

L’itinerario prevede anche il passaggio sulla scalinata di Via Muro, dove sono state girate alcune scene con i protagonisti Daniel Craig e Léa Seydoux, con vista spettacolare sul Sasso Caveoso.

Inoltre, durante il tour vengono mostrati ai partecipanti alcuni filmati amatoriali delle riprese del film. Il tour è stato ideato dalla tour manager Dora Cappiello, fondatrice di Ferula Viaggi, che organizza tour ed esperienze per Matera Collection.

Il tour si svolge a piedi per circa due ore ed è gratuito per chi prenota un soggiorno di tre notti in uno degli hotel di Matera Collection.

Per informazioni: materacollection.com/feeling-like-james-bond-in-matera

