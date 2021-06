Wizz Air apre la sesta base in Italia a Napoli, i nuovi collegamenti. Tutto quello che bisogna sapere.

La compagnia low cost Wizz Air è inarrestabile nella sua corsa alla conquista del mercato dei voli economici in Italia, soprattutto nei collegamenti con il Sud. Così a pochi giorni dall’apertura di una nuova base in Italia nell’aeroporto di Palermo, arriva l’annuncio di un’altra base, la sesta italiana, sempre al Sud, a Napoli.

L’apertura della nuova base avverrà verso la fine dell’estate, tra agosto e settembre, e permetterà l’apertura di 18 nuove rotte, nazionali e internazionali. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Wizz Air: sesta base in Italia a Napoli, i nuovi collegamenti

Cresce ancora l’influenza della compagnia low cost ungherese Wizz Air, con l’annuncio dell’apertura della sesta base in Italia a Napoli, a pochi giorni dall’inaugurazione di quella di Palermo. Le altre sono a Bari, Catania, Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

All’aeroporto Capodichino di Napoli, la compagnia low cost baserà due Airbus A321, ad agosto e settembre 2021. Con la nuova base saranno aperte 18 nuove rotte verso l’Italia e altri 9 Paesi, che si andranno ad aggiungere alle 8 della compagnia già operative nello scalo partenopeo.

Le 18 nuove rotte collegheranno l’aeroporto di Napoli con gli aeroporti di: Milano Linate, Olbia, Lampedusa, Verona, Torino, Santorini, Chania, Mykonos, Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Londra Luton, Praga, Tallinn, Reykjavik, Tel Aviv, Casablanca, Sharm el Sheikh.

Nel complesso, saranno 26 destinazioni collegate da Wizz Air con l’aeroporto di Napoli nel 2021. I biglietti aerei per le nuove mete sono già disponibili, da 9,99 euro, e si possono prenotare sui canali ufficiali della compagnia: il sito web wizzair.com e la app wizzair.

La crescita della compagnia aerea e i nuovi posti di lavoro

L’apertura della nuova base di Napoli e dei nuovi collegamenti quadruplicherà i posti in vendita di Wizz Air a Capodichino e raggiungerà quasi 1,5 milioni di posti annuali. In particolare, le nuove rotte collegheranno Napoli con nuove destinazioni attualmente non servite come Tallinn in estonia, Reykjavik in Islanda e Fuerteventura alla Isole Canarie.

Inoltre, l’apertura della nuova base Wizz Air a Napoli creerà pi di 30 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre 1.100 posti di lavoro nelle industrie correlate.

Negli anni Wizz Air ha aumentato in modo importante la sua presenza in tutta Europa e la sua espansione continua. È diventata una delle principali compagnie low cost europee e recentemente sta aumentando la sua presenza in Italia, soprattutto nei collegamenti Nord-Sud. La compagnia low cost ha visto crescere anche il suo successo tra i passeggeri, tanto da essere scelta come migliore low cost d’Europa nel 2019.

