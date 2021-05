By

Da non perdere i nuovi voli super low cost per la Sardegna: le nuove rotte per Olbia. Le ultime notizie.



Continuano a crescere ancora i voli low cost in partenza dall’Italia e diretti in Sardegna, all’aeroporto di Olbia. Già nei mesi scorsi avevamo segnalato il vero e proprio assalto delle compagnie aeree allo scalo sardo, grazie agli slot lasciati liberi da Air Italy e Alitalia.

Un’offerta di voli cresciuta a dismisura, trascinata dall’appeal dell’aeroporto della Costa Smeralda e dall’ottimismo sulla ripresa dei viaggi e dalla voglia di vacanza tra le persone, dopo un anno chiusi in casa per la pandemia. L’accelerazione della campagna vaccinale e l’imminente arrivo del green pass europeo hanno fatto salire le prenotazioni, anche dal resto d’Europa.

Ora, una nuova rotta italiana è stata annunciata per l’aeroporto di Olbia, con voli super low cost. Si tratta del volo da Torino a Olbia di Blue Air. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli super low cost per la Sardegna: nuove rotte per Olbia

La compagnia low cost Blue Air si aggiunge al lungo elenco di nuove compagnie aree che hanno aperto o stanno aprendo nuovi collegamenti con la Sardegna e l’aeroporto di Olbia.

Si tratta della nuova rotta da Torino a Olibia di imminente apertura. Il primo volo, infatti, decollerà il 1° giugno e a prezzi super scontati per il tipo di destinazione, prestigiosa e ricercata: da 19,99 euro, tasse incluse. Il nuovo collegamento avrà una frequenza di due voli a settimana, ogni martedì e venerdì con partenze alle ore 18.50 e 20.35.

Il nuovo volo per Olbia fa parte del piano di investimenti che Blue Air ha lanciato in Italia, collegando Torino con 10 importanti destinazioni italiane: Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Trapani.

Le altre compagnie su low cost

Ulteriori novità riguardano nuove rotte lanciate dalle altre compagnie aree low cost, su tutti Wizz Air. La compagnia ungherese, dopo il lancio della rotta Milano Malpensa-Olbia, sta per decollare anche con la nuova tratta Roma Ciampino-Olbia, che partirà il 16 luglio prossimo e avrà cinque frequenze alla settimana (lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica) e proseguirà anche per la stagione invernale. Sarà un’alternativa per i sardi alla storica rotta di continuità di Alitalia con Fiumicino.

Dal 2 giugno i voli Wizz Air da Milano Malpensa a Olbia diventeranno due al giorno. Si aggiungeranno anche i voli da Bologna, Verona e Treviso. Inoltre, dal 3 luglio partirà il nuovo collegamento Olbia-Vienna, con due voli a settimana, il martedì e il sabato.

Anche EasyJet, che già collega Olbia agli aeroporti di Milano Malpensa, Napoli e Venezia Marco Polo, aumenterà le sue tratte verso lo scalo sardo. Da giugno, la compagnia low cost aprirà i collegamenti giornalieri tra Olbia e gli scali di Bologna, Verona e Torino. Mentre saranno tre a settimana i voli diretti con Bari. I nuovi voli estivi di easyJet saranno operativi dl 28 giugno e fono alla fine della stagione estiva. Dal 28 maggio, inoltre, è attivo il collegamento diretto Bergamo-Olbia.

Per il Nord-Est della Sardegna si profila dunque un’offerta di voli sempre più elevata e competitiva, con nuove possibilità di voli per i sardi anche durante l’inverno.

