3 destinazioni da brivido per gli amanti del paranormale in Italia – viagginews.com

Ti piacciono le emozioni forti? Sei alla ricerca di emozioni da brivido? Ecco 3 mete italiane per gli amanti del paranormale. Ti lasceranno senza fiato!

L’Italia non è solo famosa per la sua storia millenaria, l’arte rinascimentale e la cucina eccellente. Il Bel Paese è anche un territorio ricco di leggende oscure, castelli infestati e luoghi carichi di energia misteriosa.

Se sei un appassionato del paranormale, queste tre mete ti faranno venire i brividi. Preparati a scoprire storie di fantasmi, presenze inspiegabili e misteri mai risolti.

Cosa visitare in Italia se ami il paranormale?

Conosciuta come “l’isola dei fantasmi”, Poveglia è uno dei luoghi più inquietanti d’Italia. Situata nella laguna di Venezia, è oggi abbandonata e chiusa al pubblico, ma continua ad attrarre cacciatori di fantasmi e appassionati di paranormale da tutto il mondo. Durante il Medioevo, l’isola fu usata come lazzaretto per i malati di peste.

Si stima che migliaia di persone vi siano morte in condizioni tragiche. In epoca più recente, Poveglia ospitò un ospedale psichiatrico, teatro di esperimenti disumani secondo alcune leggende. Molti giurano di aver visto figure spettrali aggirarsi tra le rovine, sentito urla lontane e percepito un forte senso di inquietudine appena sbarcati.

Il Castello di Montebello, in provincia di Rimini, è noto per la leggenda di Azzurrina, una bambina albina scomparsa misteriosamente nel 1375. Si racconta che, durante un temporale estivo, la piccola sia svanita nei sotterranei senza lasciare traccia. Da allora, ogni cinque anni, durante il solstizio d’estate, molti affermano di udire pianti e lamenti provenire dal castello.

I fenomeni sono stati anche oggetto di indagini da parte di studiosi del paranormale, alcuni dei quali hanno registrato suoni inspiegabili. Oggi il castello è visitabile e offre tour notturni dedicati agli appassionati di misteri.

Conosciuta anche come la “Casa Rossa”, Villa De Vecchi si trova vicino a Lecco ed è una delle case infestate più famose d’Italia. Costruita a metà Ottocento dal conte Felice De Vecchi, fu presto abbandonata dopo una serie di eventi tragici.

Oggi la villa è in rovina, ma chi la visita racconta di presenze invisibili, voci sussurrate nel silenzio, e strani fenomeni elettrici. È diventata una meta cult per cacciatori di fantasmi e curiosi in cerca di emozioni forti.

È l’ideale per gli amanti delle esplorazioni urbane ma, chiaramente, se non sei un esperto della materia non ti consigliamo di visitarla, soprattutto se sei da solo.

In generale, se decidi di visitare un luogo abbandonato, informati sempre sulle norme di accesso e sulla sicurezza.