Weekend al Sud: le offerte di voli low cost da EasyJet da prendere subito.

L’estate si avvicina e mentre l’Europa si appresta a riaprire al turismo internazionale, grazie al green pass, è il momento di prenotare le vacanze. Bisogna affrettarsi perché in molti luoghi e su numerosi mezzi di trasporto si sta registrando il tutto esaurito.

La voglia di vacanze è tanta, negli italiani e negli europei, mentre l’avanzamento della campagna vaccinale fa ben sperare su ulteriori riaperture e la cessazione del coprifuoco, già tolto in molti Paesi europei. In attesa di miglioramenti delle curva epidemica, fioccano le offerte di voli, pacchetti di viaggio e tante altre proposte.

Se il vostro desiderio è quello di partire subito per un weekend al caldo e al sole, con i primi bangi al mare, vi segnaliamo le ultime imperdibili offerte di voli low cost da Easyjet per un weekend al Sud Italia. Ecco dove andare e tutte le tariffe più convenienti.

Weekend al Sud: offerte di voli low cost da EasyJet

Per un weekend al mare nelle bellissime regioni del Sud Italia, nel frattempo tutte divenute gialle quindi accessibili (secondo la mappa a colori del rischio epidemico), trovate numerose offerte di voli low cost. Qui in particolare vi segnaliamo le ultime proposte di EasyJet, la compagnia low cost con molti collegamenti attivi in Italia.

Le offerte sono per un weekend nel mese di giugno, con voli andata e ritorno, di seguito segnaliamo i collegamenti dagli aeroporti principali del Centro-Nord e le tariffe migliori per voli di andata e ritorno.

Offerte voli EasyJet per un weekend al Sud Italia

Da non perdere le ultime offerte di voli low cost EasyJet in partenza a giugno dall’aeroporto di Milano Linate. Per un weekend a Palermo, da venerdì 11 a domenica 13 giugno trovate un volo da 47,98 euro. Mentre per Catania il volo da venerdì 18 a domenica 20 giugno costa 49,98 euro.

Molte sono le offerte da Milano Malpensa. Da non perdere il volo per Cagliari per il weekend da venerdì 2 e domenica 4 luglio da 40,98 euro. Poi per Bari da venerdì 6 a domenica 8 agosto da 40,98 euro. Un’offerta per fine giugno per andare a Catania, nel weekend di venerdì 25 e domenica 27 giugno da 45,48 euro. Poi un’altra offerta per Palermo, per il weekend da venerdì 17 a domenica 19 settembre da 50,48 euro.

Sempre da Malpensa, parte un volo per Lamezia Terme per il weekend di venerdì 17 a domenica 19 settembre da 51,98 euro. Un’altra offerta per Brindisi, da venerdì 10 a domenica 12 settembre da 54,48 euro. Imperdibile l’offerta per Olbia a inizio luglio, nel weekend da venerdì 9 a domenica 9 luglio da 68,48 euro. Infine, un’altra offerta per la Sardegna, per un weekend nella zona di Alghero a settembre, da venerdì 17 a domenica 19 settembre, da 84,48 euro.

Dallo scalo di Milano Bergamo Orio al Serio, è in partenza per un weekend di fine luglio un volo low cost per la Sardegna. Il volo è diretto a Olbia, per il periodo da venerdì 23 a domenica 25 luglio, da 66,48 euro.

Dallo scalo di Torino è in offerta un volo andata e ritorno per un weekend in Sardegna a Olbia a luglio, da venerdì 9 a domenica 11 luglio da 68,48 euro. Mentre da Venezia Marco Polo il volo in offerta per Olbia è da venerdì 24 a domenica 26 settembre da 63,98 euro. Parte prima, a luglio, il volo in offerta da Verona per Olbia ma è più caro, per il weekend da venerdì 2 a domenica 4 luglio da 76,48 euro.

Dall’aeroporto di Bologna, invece, al momento è in offerta un volo andata e ritorno per un weekend a settembre in Sardegna. Il volo è diretto all’aeroporto di Olbia, per il weekend da venerdì 3 a domenica 5 settembre, al costo di 70,48 euro.

