Notizie sui voli Ryanair: le ultime imperdibili offerte per l’estate 2021. Gli sconti sulle mete di vacanza.

Dalla compagnia low cost Ryanair arrivano nuove interessanti offerte per volare in estate verso le mete di vacanza. Occasioni da prendere al volo per non rimanere a secco. Le prenotazioni per le prossime vacanze estive stanno facendo registrare un vero e proprio boom, con il tutto esaurito per molte località e pacchetti di viaggio. La voglia di vacanze è tanta dopo un anno di restrizioni.

Rynair aveva già aumentato le rotte e i collegamenti in Italia verso mete nazionali ed estere. Un aumento di voli in partenza che è si è accompagnato a una crescita anche delle offerte di tariffe a prezzi scontati. Offerte e promozioni che la compagnia irlandese ha sempre lanciato con cadenza periodica ma mai come quest’anno hanno avuto una tale frequenza.

Ora la compagnia lancia nuovi sconti sui suoi voli per l’estate 2021. Un’offerta lampo da prendere subito. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli Ryanair: nuove offerte per l’estate 2021

Nuove offerte imperdibili sui voli Ryanair per l’estate 2021. La compagnia aerea irlandese, regina delle low cost, ha lanciato una promozione che prevede 25 euro di sconto per voli di andata e ritorno. L’offerta vale per i voli Ryanair in partenza dall’Italia verso mete di vacanza italiane ed estere, al mare e nelle città d’arte e capitali europee. Una promozione per ogni tipo di vacanza.

Attenzione, però, si tratta di un’offerta lampo che terminerà a breve. Infatti, dovete prenotare il vostro volo entro il 12 maggio. L’offerta vale per viaggi dal 1° giugno al 31 ottobre 2021, il periodo di stagione estiva del trasporto aereo.

Ricordiamo anche che il biglietto può essere acquistato in anticipo senza preoccupazioni, perché si può sempre cambiare idea e spostare la prenotazione o cambiare il viaggio senza dover pagare supplementi o penali. Questo è possibile grazie aie all’offerta Cambio Volo Zero, che consente di spostate due volte gratuitamente la prenotazione, fino al 31 ottobre 2021. In caso, si dovrà pagare solo l’eventuale differenza di prezzo tra primo e nuovo volo. Le modifiche di prenotazione, comunque, vanno fatte entro i 7 giorni prima della partenza.

Le offerte per l’estate

Tra i voli in offerta da Ryanair per la prossima estate sono segnalate sul sito tariffe già molto basse per i voli di sola andata, per le quali sono previste tariffe allo stesso prezzo o di poco più elevato anche per il volo di ritorno. Questo permetterà un grande risparmio sulla spesa del volo che sarà veramente low cost. Segnaliamo alcune di queste offerte a prezzo scontato.

Dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio sono in offerta un volo per Zagabria da 4,99 euro e poi voli da 7,99 diretti a Bucarest (Otopeni), Londra (Stansted), Napoli, Pescara, Sofia, Timisoara e Vienna. Da 9,99 euro per Bari, Bordeaux, Bratislava, Breslavia, Bristol, Brno, Bruxelles (Charleroi), Budapest, Cagliari, Colonia, Corfù, Danzica, East Midlands, Francoforte (Main), Heraklion (Creta), Katowice, Kharkiv, Lappeenranta, Londra (Southend), Marsiglia, Nis, Odessa, Oradea, Oslo (Torp), Palermo, Parigi (Beauvais), Santander, Saragozza e Vitoria.

Da Roma Ciampino parte un volo per Vienna a 7,99 euro e uno per Bucarest (Otopnei) a 8,99 euro. Poi ci sono i voli da 9,99 euro per: Düsseldorf (Weeze), East Midlands, Edimburgo, Francoforte (Hahn), Glasgow (Prestwick), Lourdes, Santander e Trapani. Poi i voli da 12,99 euro per: Copenaghen, Eindhoven, Karlsruhe / Baden Baden, Madrid, Marrakech, Marsiglia, Rabat e Suceava.

Dall’aeroporto di Napoli sono in offerta due voli da 7,99 euro per Palermo e Vienna; un volo a 8,79 euro per Trieste. Poi, i voli da 9,99 euro diretti a: Rodi, Torino, Venezia (Marco Polo), Zacinto, Marrakech; e un volo da 13,99 per Palma de Maiorca.

