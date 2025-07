Vacanza a Napoli? Scopri tutti gli eventi che puoi fare gratuitamente – Viagginews.com

Napoli è la tua meta dell’estate? Ecco tutti gli eventi gratuiti che puoi vivere insieme a tutta la famiglia.

Gioiello campano e patrimonio UNESCO, la città di Napoli attira ancora oggi milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Il capoluogo campano, ricco di storia, cultura e tradizioni autentiche, offre un’esperienza di immersione totale per chi decide di visitare i suoi territori.

Dalla vista mozzafiato sul golfo e sul Vesuvio, alle chiese e ai palazzi nobiliari, fino alla gastronomia della tradizione, Napoli rimane ancora oggi uno dei luoghi più amati dai turisti di tutto il mondo. Quest’ultimi, attirati soprattutto dalle specialità locali, possono gustare piatti come la pizza, regina indiscussa, o i dolci tipici.

Napoli, tuttavia, offre ai suoi visitatori anche molteplici attività da vivere in compagnia di tutta la famiglia. La vita notturna della città partenopea, difatti, è ricca di esperienze perfette per scoprire la città da un punto di vista più autentico, vivendo un soggiorno indimenticabile sotto ogni punto di vista.

Soggiorno a Napoli: tutti gli eventi gratis in città

Anche quest’anno, l’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, ha organizzato la quarta edizione della rassegna “Vedi Napoli d’estate e poi Torni”. Si tratta di un evento il quale ingloba ogni angolo della città di Napoli, pensato per turisti, famiglie e cittadini i quali vogliono scoprire le tradizioni autentiche del luogo. La rassegna estiva propone l’evento “Racconti di Napoli dal mare” e la terza edizione del “Tour del Giallo Città di Napoli”, per un totale di 38 itinerari gratuiti fino al 5 ottobre.

Dopo il successo dell’anno scorso, inoltre, il Comune della città propone nuovamente il Concerto di Ferragosto all’Alba sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo. Per raggiungere il luogo del concerto, l’Assessorato ha messo a disposizione degli interessati due navette gratuite in partenza da Piazza Municipio. Con l’evento “Racconti di Napoli dal mare”, inoltre, i partecipanti saranno invitati a riscoprire la città attraverso un tour via mare e via terra, completamente gratuito.

A bordo di un Galeone di 33 metri, inoltre, sarà possibile ammirare la bellezza di Napoli vista dal mare. Partendo da Castel dell’Ovo e arrivando fino alla spiaggia della Gaiola, gli ospiti a bordo potranno osservare il Lungomare Caracciolo e Margellina, Palazzo Donn’Anna e le Ville Romane da un punto di vista privilegiato.