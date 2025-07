Visite al museo in vacanza, occhio a come ti comporti: le regole d’oro per non farsi cacciare – viagginews.com

Visitare un museo è l’occasione unica di poter vivere un’esperienza culturale e formativa, ma deve essere svolta nel massimo rispetto delle regole: cosa non fare.

Viaggiare verso mete sconosciute, alla scoperta della propria nazione o all’estero, significa avere l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio culturale. Un’occasione che viene offerta dai musei, sempre più presi d’assalto dal turismo.

Questi luoghi racchiudono reperti, opere ed oggetti dal valore inestimabile, capaci di raccontare la storia sotto diversi punti di vista. É raro dunque per un viaggiatore, passare da una città a lui sconosciuta senza visitarli almeno una volta.

Nulla di cui potersi lamentare, considerando che ciò significa alimentare l’economia del luogo e diffondere la conoscenza, a meno che questo non diventi una minaccia per ciò che il museo custodisce. Dai quadri alle sculture, i pezzi sono sottoposti alla presenza di ospiti sempre più disattenti, che rischiano di provocare danni irreparabili per pura distrazione o trascuratezza.

Sempre con smartphone e flash alla mano, assumono posizioni pericolose pur di scattare un selfie o si accomodano appoggiandosi ad un’opera d’arte contemporanea. Esempi presi dalla realtà italiana, ma comuni a molti stati del mondo.

Ecco perché, secondo Libreriamo, a seguito delle numerose lamentele dei lavoratori del settore, è sorta l’esigenza di creare un vero e proprio Galateo dei Musei.

Il Galateo dei Musei: come comportarsi durante una visita

Il rispetto e l’educazione dovrebbero essere alla base di una visita al museo. Secondo il Galateo dei musei, una delle regole principali per garantirli è eliminare i possibili fastidi procurati dal telefono. Nessuna chiamata, né tantomeno messaggi vocali. Dopotutto si è in un luogo quasi “sacro”.

Le foto sono momenti di ricordo indelebile, ma non bisogna mai eccedere. Piuttosto che scattarne decine, meglio un solo clic, ovviamente senza flash. Queste luci possono rovinare alcuni materiali. Eliminiamo inoltre, l’ingombro dei bastoni da selfie, che possono rappresentare un pericolo per gli altri.

Dal museo transitano ogni giorno tantissime persone. Ecco perché è essenziale rispettare i tempi e lasciare spazio agli altri per la visione. Mai dunque, sostare per troppi minuti davanti ad un’opera. Può sembrare banale, ma è bene specificare che le opere non devono mai essere toccate, neppure con un dito, così come le pareti e gli oggetti.

Quello che può sembrare un innocente momento di riposo tra un giro e l’altro, può creare danni di enorme portata. Lo stesso vale per la camminata stessa lungo i percorsi. É raccomandata la massima attenzione per evitare incidenti tra fili e ingombri.

La voce può essere un elemento di fastidio per gli altri. Centinaia di voci insieme in un luogo chiuso, creano un baccano insopportabile. I commenti dunque, devono essere ridotti al minimo o possibilmente, rimandati all’uscita.

Infine, un’attenzione particolare a ciò che si porta con sé. Secondo il Galateo dei musei, non si dovrebbe mai camminare per questi luoghi con borsoni e valigie, né tantomeno con snack e bibite in mano.