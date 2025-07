Souvenir brutti, se vuoi fare un regalo evita questi a tutti i costi: finiranno subito nella spazzatura – viagginews.com

Se si vuole fare un regalo a qualcuno durante le vacanze, è meglio non optare per questi souvenir perché, probabilmente, verranno gettati nella spazzatura.

Le persone, quando si trovano in vacanza, spesso, sentono il bisogno di acquistare qualcosa per i loro cari. Si tratta di un pensiero davvero carino, che può fare piacere ai diretti interessati. È vero che è soprattutto il gesto a contare, ma questo non significa che ci si debba accontentare o acquistare un souvenir banale.

Ce ne sono alcuni, tra i più gettonati, capaci di far perdere la pazienza anche agli individui più stoici. Nella maggior parte dei casi, a distanza di poche ore, finiscono nella spazzatura insieme agli scarti. L’obiettivo, invece, è quello di trovare qualcosa di memorabile, capace di lasciare il segno.

Souvenir in vacanza, ecco quali non comprare: svuoti il portafoglio e non rendi felice nessuno

Durante le vacanze, soprattutto se si decide di andare in un posto inusuale e parecchio lontano da casa, le persone si mettono alla ricerca di oggetti carini da regalare ai propri cari. Non si tratta di un’impresa facile, soprattutto se si ha poco tempo a disposizione e la creatività è ai minimi storici. Entrare in un negozio a caso non è una buona idea perché, sicuramente, si finirà con l’acquistare i soliti gadget poco graditi.

Questi oggetti almeno in apparenza, possono sembrare carini. Richiamano il posto in cui si è stati e sono simpatici da vedere. In alcuni casi, hanno anche una certa utilità. Il problema, però, è che sono super gettonati. Gli individui hanno interi cassetti pieni di regali simili e, pur di liberarsene, sono anche disposti a gettarli nella spazzatura.

Ecco da quali doni stare alla larga:

Calamite : sono colorate e divertenti, ma poco compatibili con i frigoriferi moderni. Il magnete, infatti, rischia di interferire con il suo funzionamento, arrivando anche a danneggiare l’elettrodomestico. Le persone, quindi, si limitano a ringraziare, riporre il regalo in un cassetto e a dimenticarsene

: sono colorate e divertenti, ma poco compatibili con i frigoriferi moderni. Il magnete, infatti, rischia di interferire con il suo funzionamento, arrivando anche a danneggiare l’elettrodomestico. Le persone, quindi, si limitano a ringraziare, riporre il regalo in un cassetto e a dimenticarsene Tazze : c’è chi ne è letteralmente ossessionato, però, solitamente, non vengono ben viste. Occupano spazio, sono delicate e si vanno ad aggiungere a quelle già in proprio possesso. Se possibile, sarebbe meglio optare per qualche altra cosa

: c’è chi ne è letteralmente ossessionato, però, solitamente, non vengono ben viste. Occupano spazio, sono delicate e si vanno ad aggiungere a quelle già in proprio possesso. Se possibile, sarebbe meglio optare per qualche altra cosa Cartoline : un tempo, era meraviglioso ricevere una cartolina da parte di parenti e amici. Con gli smartphone, e la possibilità di scattare foto, hanno perso in parte la loro utilità. È difficile trovare qualcuno che le apprezzi davvero

: un tempo, era meraviglioso ricevere una cartolina da parte di parenti e amici. Con gli smartphone, e la possibilità di scattare foto, hanno perso in parte la loro utilità. È difficile trovare qualcuno che le apprezzi davvero Bigiotteria: può essere piacevole ricevere un nuovo gioiello, ma quelli che vendono ai turisti, solitamente, sono realizzati con materiali scadenti, che tendono a diventare scuri in fretta o a deformarsi. Non è raro, nel caso di anelli, collane o bracciali, che lascino delle strisce nere sulla cute

Per andare sul sicuro, si può acquistare qualche specialità culinaria locale. I propri cari, di fronte a simili prelibatezze, non si tireranno affatto indietro. Altrimenti, si possono visitare le botteghe artigianali, alla ricerca di qualcosa di unico e originale.