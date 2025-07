Dal 2026 il Giappone non si potrà più visitare come oggi: importanti cambiamenti in arrivo

Cosa sappiamo sulle nuove regole in Giappone? Tutto quello che i turisti devono sapere prima di partire, molte cose sono cambiate.

Quanti di voi sanno che il 2025 potrebbe essere l’ultima vera occasione per visitare il Giappone? Nello specifico per chi ancora non lo sapesse in arrivo sono previste nuove regole e abbiamo deciso di capire di cosa si tratta nello specifico.

Così da non essere colti impreparati, qualora l’obiettivo fosse quello di andare a visitare uno dei Paesi più belli del mondo, se siete pronti possiamo iniziare e scoprire tutti i dettagli che riguardano le novità.

Giappone nuove regole: cosa c’è da sapere?

Sono moltissimi quelli che sognano di visitare il Giappone almeno una volta nella vita, non lo si può negare la bellezza del Paese lascia senza parole chiunque. Ovviamente è bene organizzarsi prima di procedere con la partenza, infatti, sono tanti gli aspetti che è impossibile trascurare. Purtroppo, però, non tutti sano che il 2025 sarà l’ultima vera occasione per visitare questo luogo meraviglioso.

Alla base ci saranno le nuove regole, aumento di prezzi e più in generale limitazioni che coinvolgeranno le mete più iconiche. Insomma, l’esperienza dei viaggiatori stranieri sarà totalmente diversa, ma cosa accadrà nello specifico? Prima di iniziare è bene sottolineare che solo nel 2024 sono stati 36 milioni i visitatori, certamente questo significa che il Paese sta vivendo un grandissimo periodo di boom turistico, ma d’altro canto tutto questo sta mettendo a dura prova i luoghi più iconici.

A questo punto è stato proprio il governo che ha scelto di adottare una soluzione che possa non compromettere la bellezza del luogo. Nello specifico l’obiettivo è quello di sostenere un turismo sostenibile e rispettoso. Tradotto significa che i viaggiatori dovranno essere pronti a pianificare meglio e di conseguenza a spendere di più. I prezzi per i non residenti aumenteranno, i turisti non giapponesi si ritroveranno a pagare di più.

Nello specifico nelle località sciistiche di Niseko, si potrà entrare spendendo 6500 yen, mentre adesso la tariffa è di 5000 yen. L’aumento dei prezzi, ovviamente permetterà anche di garantire la manutenzione e di conseguenza si ptrà anche mantentene il patrimonio culturale e naturale. Kyoto ha introdotto invece accessi più controllati, per garantire l’atmosfera magica. Mentre per quel che riguarda il Monte Fuji è bene sapere che ci sarà il limite giornaliero per i visitatori. Anche a Tokyo ci saranno delle novità che permetteranno di gestire i grandi flussi turistici. Insomma le cose stanno per cambiare, dunque, è bene organizzarsi nel migliore dei modi per evitare spiacevoli inconvenienti.