Voli dall’Italia per la Grecia con Ryanair: le novità per le vacanze. Tutte le informazioni utili.

Cresce l’offerta di voli low cost per l’estate verso le tradizionali mete di vacanza, in Italia e nel Mediterraneo. Tra le destinazioni più amate dai turisti, anche italiani, spicca la Grecia, che si prepara ad accogliere i turisti con le sue isole Covid free.

In particolare, Ryanair sta aumentando la frequenza dei voli dall’Italia alla Grecia e in alcuni casi ha aperto nuove rotte. Vi abbiamo già segnalato l’apertura di nuove rotte dagli aeroporti di Bari e Brindisi dirette per la maggior parte proprio in Grecia.

Ora l’offerta si arricchisce con nuovi voli e un numero maggiore di collegamenti anche da altri aeroporti italiani. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Vacanze in Grecia: cos’è il PLF necessario prima di partire e dove trovarlo

Voli dall’Italia per la Grecia con Ryanair: le partenze per l’estate

Sempre più voli low cost in partenza dall’Italia verso la Grecia per le prossime vacanze estive. Tutte le compagnie aeree stanno aumentando collegamenti e offerte. In testa c’è Ryanair. La compagnia irlandese negli ultimi giorni ha annunciato nuove rotte e più frequenze dei propri voli in Italia.

L’ultima novità riguarda i voli per la Grecia in partenza dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Ryanair ha aumentato le frequenze dei voli per Corfù, Rodi, Santorini e Zante. Inoltre, ha aperto una nuova rotta per Kos. I nuovi collegamenti saranno operativi dal mese di luglio.

I voli dall’aeroporto di Milano Bergamo avranno queste frequenze:

il nuovo collegamento per Kos 3 volte a settimana;

3 volte a settimana; per Corfù 6 volte a settimana;

6 volte a settimana; Rodi 5 volte a settimana

5 volte a settimana Santorini 2 volte a settimana;

2 volte a settimana; Zante 2 volte a settimana.

I voli per Corfù e Rodi aumentano di due frequenze a settimana, mentre quelli per Santorini e Zante di una.

Inoltre, in caso di cambi di programma i clienti Ryanair potranno usufruire ancora dell’offerta Cambio Volo Zero che consente di cambiare la prenotazione fino a due volte e spostare il viaggio senza pagare penali o supplementi, fino al 31 ottobre 2021. Solo l’eventuale differenza di prezzo tra vecchio e nuovo volo sarà da pagare se quest’ultimo dovesse costare di più.

Leggi anche –> Voli low cost Vueling: nuove rotte e offerte per l’estate

Ryanair a Bergamo

Come spiega l’Eco di Bergamo, un mese fa Ryanair aveva presentato la propria programmazione estiva sullo scalo: 1 aereo in più, arrivando a quota 20 e 600 voli a settimana, con oltre 100 rotte per numerosi Paesi europei. Lo scalo di Bergamo Orio al Serio è la principale base dell’Europa continentale di Ryanair, che qui detiene l’80% dell’offerta di voli.

Leggi anche –> Isole della Grecia: ideali per le vacanze dei giovani