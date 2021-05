Novità sui Voli low cost per l’estate: in Sicilia nuovi collegamenti da Ryanair. Tutto quello che bisogna sapere.

Continua a crescere l’offerta di voli low cost per l’estate e la compagnia irlandese Ryanair è tra le capofila di questa crescita. Continuano, infatti, ad aumentare rotte e frequenze dei voli dagli aeroporti italiani, diretti verso mete di vacanza in Italia e all’estero.

Tra le località con maggiori offerte ci sono naturalmente le destinazioni del Mediterraneo e zone limitrofe: Grecia, su tutte, Spagna e Isole Canarie, Croazia e anche Marocco, Israele e Mar Rosso.

Accanto alle nuove rotte e all’aumento dei collegamenti settimanali, la compagnia low cost lancia anche nuove tariffe a prezzi super scontati.

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato le nuove rotte Ryanair dalla Puglia per l’estate 2021, qui vi segnaliamo invece quelle in partenza dalla Sicilia, con tanti voli da tenere d’occhio.

Voli low cost estate: in Sicilia nuovi collegamenti con Ryanair

Avete in programma di partire per le prossime vacanze con un volo low cost? Magari per una meta in Italia o nel Mediterraneo o in Europa? Avete una vastissima offerta di voli tra cui scegliere, soprattutto con Ryanair. Se la vostra località di partenza è in Sicilia, dovete tenere conto le nuove proposte di voli low cost per l’estate, tra nuove rotte e aumento delle frequenze dei collegamenti.

Nei giorni scorsi, la compagnia aerea irlandese ha annunciato importanti novità sui suoi voli dagli aeroporti siciliani di Catania e Palermo.

Dallo scalo di Catania partiranno per la stagione estiva 4 nuove rotte dirette a: Napoli (da aprile, tre volte a settimana), Alghero, Sofia e Varsavia (tutti da luglio, per due volte a settimana da luglio).

Sempre da Catania, poi, aumenteranno le frequenze dei voli per: Bologna (21 voli in partenza a settimana), Milano Malpensa (28 voli a settimana), Roma Fiumicino (42 voli a settimana) e Venezia (16 voli a settimana).

Ancora più ambizioso il piano dei voli estivi in partenza da Palermo. Qui Ryanair ha aperto 6 nuove rotte per l’estate verso: Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli (Ucraina), Rimini e Siviglia, sono tutti collegamenti bisettimanali a partire da luglio (ad eccezione di Cagliari, da giugno).

Dall’aeroporto di Palermo partiranno 40 rotte per un totale di 200 voli a settimana.

Per la stagione invernale 2021/2022, inoltre, sarà lanciata la nuova tratta da Palermo a Riga, capitale della Lettonia. Il volo sarà operativo dal 2 novembre prossimo, fino a marzo 2022, con due frequenze settimanali, tutti i martedì e sabato. I biglietti si possono già acquistare sul sito ufficiale di Ryanair.

Rynair: le offerte

Da tenere d’occhio il sito web di Rayanair dove escono quasi ogni giorno nuove offerte lampo da prendere al volo, con sconti molto vantaggiosi per viaggiare durante la stagione estiva, fino alla fine di ottobre 2021.

I viaggiatori possono prenotare in tutta tranquillità, perché in caso di cambi di programma o di problemi imprevisti dell’ultima ora potranno cambiare la loro prenotazione senza penali né supplementi. Grazie all’offerta Cambio Volo Zero, le date di viaggio potranno essere spostate due volte gratuitamente, fino al 31 ottobre 2021. In caso, si dovrà pagare solo l’eventuale differenza di prezzo tra primo e nuovo volo.

