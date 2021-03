Ryanair lancia nuove rotte in Italia, gli aeroporti interessati. Tutto quello che bisogna sapere.

Nonostante le persistenti incertezze della pandemia, dovute alle nuove varianti più contagiose, e la lentezza della campagna vaccinale in Europa, le compagnie aree low cost investono sul futuro, in vista di una imminente ripresa dei viaggi.

La prossima estate potrebbe il momento di svolta, quando il maggiore avanzamento della campagna vaccinale e soprattutto il clima mite dovrebbero ridurre i contagi e consentire l’allentamento delle restrizioni, anche quelle sugli spostamenti.

Tra le compagnie aree che puntano ad aprire nuove rotte nei prossimi mesi, c’è Ryanair, che ha annunciato importanti investimenti in Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ryanair lancia nuove rotte in Italia, gli aeroporti

Tanti nuovi collegamenti in arrivo tra gli aeroporti italiani e verso destinazioni all’estero, grazie agli investimenti della compagnia low cost Ryanair che ha deciso di lanciare nuove rotte nel nostro Paese. Scopriamo i nuovo collegamenti e gli aeroporti interessati.

Tra le regioni su cui Ryanair ha deciso di scommettere c’è la Puglia. Qui, la compagnia low cost collocherà un nuovo aeromobile all’aeroporto di Bari, portando a quattro il numero complessivo di aerei della compagnia in regione. Inoltre, per la prossima stagione estiva 2021 saranno aperte dieci nuove rotte, che faranno salire a 61 le destinazioni collegate alla Puglia.

Le nuove rotte includono voli in partenza da Bari e diretti ad Alghero, Alicante, Ibiza, Leopoli, Marsiglia, Münster, Paphos e Zante, con due frequenze settimanali, e voli in partenza da Brindisi per Madrid e Malta, sempre due volte alla settimana. Nel complesso, l’offerta di Ryanair in Puglia raggiungerà oltre 290 voli a settimana.

Le nuove rotte dalla Puglia si possono già acquistare sul sito web i Ryanair con offerte da 19,99 euro a tratta per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. Le offerte vanno prenotate entro la mezzanotte del 28 marzo. I viaggiatori possono stare tranquilli, in caso di sopraggiunti motivi che obblighino a cancellare o rimandare il viaggio grazie all’opzione Cambio Volo Zero che consente di cambiare la prenotazione e spostare il viaggio senza pagamento di penali o supplementi, fino al 31 ottobre 2021. Solo l’eventuale differenza tra vecchio e nuovo volo sarà da pagare se quest’ultimo dovesse costare di più.

Non solo Puglia, Ryanair ha annunciato anche investimenti sull’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, il suo più grande hub in Italia. Anche qui verrà aggiunto un nuovo aeromobile e sarannno aumentate le rotte in vista dell’estate. I voli settimanali saliranno a 600 per 100 rotte complessive. Tra quelle nuove si segnalano Banja Luka, in Bosnia, e Belfast City, in Irlanda del Nord, entrambe con due voli a settimana. Inoltre, aumenteranno le frequenze dei voli verso destinazioni come Alghero, Lanzarote, Napoli e Trapani. Come riporta l’Eco di Bergamo.

Anche i voli in partenza da Milano Bergamo per la prossima estate sono promossi con l’offerta sulle tariffe a partire da 19,99 euro a tratta, fino alla fine di ottobre 2021 e da prenotare entro la mezzanotte del 28 marzo prossimo.

Anche l’aeroporto Marconi di Bologna è interessato di nuovi investimenti. Anche qui arriverà un nuovo aeromobile della compagnia, che farà salire a 10 i velivoli Ryanair basati allo scalo di Bologna, che in questo modo diventerà la seconda base più grande d’Italia, dopo quella di Bergamo. Le rotte in partenza da Bologna saliranno a 64, con 8 nuovi collegamenti diretti a Billund, Budapest, Chania, Minorca, Oradea, Santorini, Sibiu e Paphos.

Da Ryanair puntano molto sull’implementazione della campagna vaccinale nei prossimi mesi, che permetta di nuovo alle persone di poter tornare a viaggiare in sicurezza anche per turismo la prossima estate.

