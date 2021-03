Cambio Volo ‘Zero’ con Ryanair, per cambiare la prenotazione del volo senza pagare penali. Come funziona.

L’incertezza in tempo di pandemia rende difficile fare programmi a lungo ma anche a medio termine. I cambiamenti improvvisi sono sempre dietro l’angolo, con il rischio di dover stravolgere tutto, anche viaggi e spostamenti. Tra nuove limitazioni e purtroppo anche contagi, non poche persone sono state costrette a rivedere i loro impegni all’ultimo minuto. Chi aveva programmato un viaggio è stato costretto a cancellarlo.

Lo scorso autunno nessuno si immaginava che anche in questa primavera saremmo tornati in lockdown o comunque con forti limitazioni agli spostamenti e viaggi. Così, chi a ottobre aveva prenotato un volo per partire per le vacanze di Pasqua in una città europea o una meta al caldo, come le Canarie o il Mar Rosso, è stato costretto a cancellare o rimandare tutto.

Fortunatamente, in questo anno le compagnie aree hanno concesso il cambio di volo senza spese anche all’ultimo minuto, se non il rimborso del biglietto. Ognuna si è organizzata con diverse modalità e tempi con cui i viaggiatori possono richiedere il cambio della prenotazione, rimandando la partenza a tempi migliori o cancellando direttamente il volo. Di massima il cambio è sempre gratuito, fino a un termine di scadenza, con l’unico costo rappresentato dalla differenza di prezzo tra il vecchio e il nuovo volo. Alcune compagnie aeree hanno previsto anche una assicurazione dedicata, per cui si paga un supplemento ma che dà maggiori possibilità di scelta e rimborso. Sono previste anche assicurazioni Covid con il pagamento delle spese mediche, se ci si ammala dopo la partenza e mentre si è ancora in viaggio.

Dopo avervi segnalato diverse proposte delle compagnie aeree, vi riportiamo l’offerta Cambio Volo “Zero” di Ryanair, per cambiare la propria prenotazione senza pagare penali. Ecco come funziona.

Leggi anche –> Vueling: il Credito di volo per le cancellazioni

Cambio Volo ‘Zero’ con Ryanair: cambiare la prenotazione senza penali

Con l’offerta offerta Cambio Volo “Zero” di Ryanair è possibile cambiare il volo già prenotato, pagando solo la differenza di prezzo con il nuovo volo.

I programmi di viaggio potrebbero cambiare improvvisamente da un momento all’altro a causa della pandemia e degli sconvolgimenti che porta con sé. L’amara sorpresa di essere positivi al virus o nuove chiusure e stop agli spostamenti decisi dai governi possono mandare all’aria anche i piani migliori.

Per ovviare a queste inconvenienti, Ryanair ha eliminato il Supplemento Cambio Volo. Dunque, i clienti della compagnia aerea low cost potranno cambiare le loro prenotazioni di voli senza pagare e senza penali.

Ryanair consente il cambio di prenotazione gratuito per ben due volte, per i voli in partenza fino al 31 ottobre 2021 incluso.

In questo modo, i clienti della compagnia aerea potranno modificare la prenotazione pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il nuovo volo (come da prezzo pubblicato sul sito web di Ryanair al momento della modifica) e il volo originario. Invece, se il prezzo del nuovo volo è inferiore rispetto al volo originario, Ryanair non rimborserà la differenza.

Leggi anche –> Volotea: cambi di volo illimitati e rimborso del biglietto

Le modifiche possono essere effettuate sia per il volo di andata che per il volo di ritorno od entrambi. Inoltre, possono riguardare sia la tratta che la data della prenotazione originaria.

L’offerta Cambio Volo “Zero” di Ryanair si applica a tutte le prenotazioni effettuate tra il 10 giugno 2020 ed il 31 marzo 2021. Per usufruire dell’offerta, precisa Ryanair, le modifiche del volo devono essere effettuate con più di 7 giorni di anticipo rispetto alla partenza del volo originario.

Invece, spiega Ryanair nei termini e condizioni dell’offerta, per le modifiche effettuate nei 7 giorni precedenti alla partenza del volo originario, la compagnia applicherà il Supplemento Cambio Volo, come previsto dalla Tabella dei Supplementi.

Attenzione, dunque, non sono consentiti cambiamenti di prenotazione gratuiti all’ultimo minuto. Se doveste scoprire di essere positivi al coronavirus il giorno prima della partenza, oltre a non poter più viaggiare ed essere obbligati a rimandare tutto, dovrete pagare il supplemento applicato da Ryanair per il cambio di volo. Anche se la situazione non dipende da voi ma da cause di forza maggiore.

Infine, l’offerta cambio volo “Zero” non si applica ai cambi di nominativo. Pertanto, in questo caso è prevista l’applicazione del supplemento per il cambio nominativo.

Per ulteriori informazioni sull’offerta di Ryanair: www.ryanair.com/it/it/info-utili/nessuna-penale-per-il-cambio

Leggi anche –> Wizz Air: assicurazione Covid-19 per i passeggeri