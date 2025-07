Se sul telefono hai anche solo una di queste App allora sei a rischio: rubano dati e password

Qualcuno è riuscito ad entrare in possesso delle tue password e non riesci a capire come abbia fatto? Potrebbe essere tutta colpa di alcune App che hai sul telefono. Disinstallale immediatamente.

Ogni giorno, quasi in automatico, scarichiamo sui nostri cellulari tantissime App che svolgono svariate funzioni più o meno utili. Alcune App, ad esempio, sono semplici giochi con cui ci dilettiamo nel tempo libero mentre altre hanno un compito preciso come, ad esempio, darci suggerimenti su come risparmiare piuttosto che contare le calorie o contare quanti passi facciamo in una giornata.

Ma siamo proprio certi che tutte le App che abbiamo scaricato sul nostro cellulare siano sicure al 100%? Purtroppo quasi nessuno di noi fa opportune verifiche e, spesso, ci lasciamo semplicemente condizionare dagli influencer o dalle amiche che si trovano benissimo con quella determinata applicazione.

Ebbene alcune sono delle vere e proprie spie o, peggio, dei ladri: rubano i nostri dati sensibili e le nostre password che poi possono arrivare nelle mani di abili hacker in grado di compiere azioni illegali usando i nostri dati o che possono accedere al nostro conto corrente e svuotarlo per bene. Cosa possiamo fare? Disinstallarle immediatamente.

Ecco le App da disinstallare subito: sono pericolose

Basta entrare sul Google Play Store per trovare di tutto e di più: ormai esiste un’App per ogni esigenza che abbiamo e pure per ogni esigenza che ancora non sappiamo di avere. ma in questo mare magnum è anche facile imbattersi in applicazioni pericolose che il sistema di controllo di Google non è riuscito ad intercettare e bloccare. Secondo una recente ricerca sono almeno 20 le App che ci mettono a rischio.

Dai risultati di una nuova indagine condotta dai ricercatori del Satori Threat Intelligence di Human, è emerso che all’interno del Google Play Store ci sono almeno 20 App pericolosissime ma che chiunque di noi può scaricare in qualunque momento. Esse sono così pericolose in quanto contengono un malware installato direttamente all’interno delle loro stringhe di codice.

In parole semplici sono in grado di rubarci informazioni sensibili e password in modo invisibile senza che noi ce ne accorgiamo, operano, infatti, in background. Ma quali sono esattamente le App pericolose? Secondo l’ultima indagine degli esperti, al momento sono le seguenti:

Lite VPN

Anims Keyboard

Blaze Stride

Byte Blade VPN

Android 12 Launcher

Android 13 Launcher

Android 14 Launcher

CaptainDroid Feeds

Free Old Classic Movie

Phone Comparison

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Funny Char Ging Animation

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Quick Flow VPN

Sample VPN

Secure Thunder

Shine Secure

Speed Surf

Swift Shield

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN.

Pertanto se ci accorgiamo di averne anche solo una installata sul nostro cellulare, non perdiamo nemmeno un minuto e rimuoviamola subito o rischiamo di trovarci con il conto svuotato nel giro di poco senza nemmeno rendercene conto.