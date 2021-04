Voli Wizz Air in offerta per l’estate 2021: tutte le occasioni da non perdere.

Per le prossime vacanze estive stanno uscendo tantissime offerte di pacchetti vacanza e voli low cost. Occasioni da prenotare subito, perché stanno andando a ruba. Comunque, in caso di rinuncia forzata al volo causa Covid si può sempre chiedere un rimborso o un voucher sostitutivo per partire in un altro momento e senza pagare supplementi.

Tra le compagnie aeree che offrono voli a tariffe super scontate c’è anche Wizz Air. La low cost ungherese, che da alcuni anni si sta affermando in Italia, promuove diverse occasioni da non lasciarsi sfuggire per la prossima estate. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Anche la compagnia low cost Wizz Air propone le sue offerte di voli scontati per l’estate 2021. Occasioni di cui approfittare subito per non rimanere a terra senza possibilità di partire verso la propria meta di vacanza preferita. In caso di annullamento del volo prima di partire a causa dell’emergenza Covid-19 o in caso di malattia durante il viaggio, Wizz Aire prevede il rimborso del biglietto con l’assicurazione Covid-19 per i passeggeri.

Nel frattempo, per partire la prossima estate, scopriamo le offerte di Wizz Air sui propri voli.

Da Milano Malpensa, dove Wizz Air ha una sua base da luglio 2020, partono diversi voli in offerta. Per il mese di luglio sono in promozione i voli diretti da Malpensa all’aeroporto di Brindisi da 22,99 euro, sola andata, un’occasione da non perdere, il 6 luglio, per andare a Corfù a soli 17,99 euro, sempre sola andata. Mentre i voli per Creta (Candia) sono in offerta per quasi tutto il mese di luglio a 29,99 o 39,99 euro (sola andata).

Sempre con destinazione a Grecia, sono in offerta anche voli scontati per Santorini, con la tariffa più bassa che parte da 24,99 euro, mentre le altre sono a 27, 99 e 29,99 a luglio. Chi vuole andare, invece, a Zante o Zacinto deve prendere al volo l’offerta a 19,99 euro per il 5 luglio da Milano Malpensa; mentre le altre offerte scontate del mese sono a 27,99 euro.

Chi vuole andare in vacanza alle Canarie può partire con Wizz Air per Fuerteventura, con una super offerta a 29,99 euro il 3 luglio, mentre gli altri voli del mese sono da 39,99 euro, 54,99 e 64,99 euro. Per Tenerife, invece, l’offerta parte da 49,99 euro e le tariffe degli altri voli sono 49,99 euro, 54,99 e 59,99 euro.

Avevamo già segnalato la novità dei voli Wizz Air sull’aeroporto di Olbia, insieme ad altre compagnie aeree. Chi vuole raggiungere la destinazione sarda che serve la bellissima Costa Smeralda ha a disposizione tariffe eccezionali che partono da 9,99 euro (sola andata) il 7 luglio. Altri prezzi sono: 14,99 euro, 19,99, 22,99 e 24,99 euro. Tutti in offerta a luglio. Sempre da Milano Malpensa.

Altre occasioni imperdibili sono quelle per Cagliari, con diversi voli in offerta durante il mese di luglio, concentrati nella prima metà, a 9,99 euro. Altre tariffe sono 14,99, 17,99, 19,99 e 29,99 euro (sempre sola andata).

Segnaliamo anche i voli in offerta da Malpensa a Catania, per luglio, da 39,99 euro. Mentre per Palermo si trovano tariffe a 24,99 euro, per il 2 luglio, poi a 29,99 euro durante il mese.

Più economici sono i voli Wizz Air da Roma Fiumicino per Catania, con diversi giorni a inizio del messe di luglio a 9,99 euro e poi a 14,99 euro e 19,99 euro. Anche dall’aeroporto di Pisa partono a luglio voli scontati diretti a Catania, da 9,99 euro, 14,99, 17,99 e 19,99 euro.

Insomma. le occasioni per viaggiare low cost la prossima estate, in Italia, Europa, Mediterraneo e Isole Canarie non mancano. Dovete solo trovare l’offerta più adatta alle vostre esigenze

