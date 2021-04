Per l’estate 2021 Ryanair propone migliaia di voli a partire da 7.99. Le offerte scadono il 14 aprile

Andare in vacanza nell’estate 2021 e andarci a prezzo scontato con le offerte di Ryanair. La compagnia irlandese ha infatti lanciato una promozione per la prossima stagione con migliaia di voli a prezzi davvero bassissimi.

A partire dal 1 giugno e fino al 31 ottobre si viaggia infatti per tutte le destinazioni del network, fra capitali europee e mete turistiche come le isole greche e spagnole, a partire da 7.99 euro.

L’offerta di Ryanair per l’estate 2021 termina mercoledì 14 aprile. Bisogna dunque sbrigarsi e scegliere fra le tante opzioni possibili. E ci sono buone notizie, dal punto di vista economico, anche per il ‘ritorno’.

Solitamente infatti le super offerte vantaggiose riguardavano solo l’andata mentre il ritorno era spesso un salasso. Questa volta invece si viaggia andata e ritorno anche a Ferragosto a prezzi davvero bassi e competitivi.

Viaggiare nell’estate 2021: offerta cambio volo

Le preoccupazioni sulla pandemia, su possibili chiusure e sulle limitazioni ai viaggi, tendono a non far prenotare, rimandando l’acquisto di biglietti più avanti. In realtà prenotare adesso è conveniente e permette anche in caso di restrizioni di cambiare la data senza ulteriori aggravi. Ryanair infatti permette l’opzione ‘cambio volo zero’ per le prenotazioni effettuate entro il 31 giugno.

Inoltre le previsioni sull’estate 2021 sono rassicuranti dal punto di vista dell’emergenza sanitaria. Con il progredire della campagna vaccinale e con l’arrivo della bella stagione che ridimensiona i virus respiratori vivremo un’estate di parziale normalità. Potremo muoverci e viaggiare, rispettando sempre delle misure di precauzione, ma con la libertà di spostarci.

Offerte estate 2021 Ryanair

La promozione lanciata da Ryanair per l’estate 2021 coinvolge tutte le destinazioni del network in partenza dagli aeroporti italiani. I prezzi dei voli partono da 7.99 euro fino a 36 euro in base alla destinazione e al periodo.

Bisogna scegliere il proprio aeroporto di partenza, la meta e consultare poi il calendario con i prezzi dei voli per ogni singolo giorno. Tenete a mente che non per tutte le destinazioni ci sono voli giornalieri e che i periodi di più alta stagione sono quelli più cari.

I voli da acquistare: le migliori offerte

Fra le tante offerte al momento vi segnaliamo quella che da Milano Bergamo vi porta a Lisbona. A Luglio 2021 una vacanza nella capitale portoghese vi costa di volo appena 30 euro a/r. Se si parte infatti il 14 luglio il costo è di 9.99 euro e se si torna il 20 luglio il costo è di 18.99 euro.

Per la stessa destinazione il prezzo sale un pochino nel momento clou dell’estate ossia il weekend di Ferragosto. Andata a 18.99 euro e ritorno a 26.99, meno di 50 euro per andare e tornare da una delle più belle città europee.

Se il vostro obiettivo per l’estate 2021 è una vacanza al mare ci sono ottime offerte anche per le destinazioni di mare. Da Milano Bergamo a Corfù, la splendida isola ionia della Grecia si parte venerdì 13 agosto a 28.99 euro e si torna il 18 agosto a 33.99 euro. A Luglio i prezzi sono ancora più bassi e con 50 euro si va e si torna, a giugno e a settembre i prezzi sono ancora più bassi (40 euro circa a/r). Il periodo è ottimo: clima ideale, poca gente e molto risparmio. Occhio solo che i voli nei periodi di bassi stagione non sono giornalieri.

Le offerte di Ryanair per l’estate 2021 riguardano anche i voli nazionali. Se da Milano volete andare in Sardegna Alghero a Luglio il costo a/r costa appena 32 euro partendo l’11 luglio e tornano il 20. Tenete a mente che i voli per la Sardegna sono giornalieri e troverete dunque una vasta scelta.

Da Roma Fiumicino si vola a Catania in Sicilia a partire da 8.79. Perfino ad Agosto. Se partite l’11 agosto da Roma a Catania pagate l’andata meno di 9 euro e il ritorno il 17 agosto la stessa cifra. Ovvero con meno di 20 euro andata e tornate dalla Sicilia. Una meta meravigliosa di mare, storia e buon cibo.

Altra meta molto interessante da Roma Ciampino è Santander in Spagna con voli che partono dai 18.99. A Luglio un viaggio a/r non supera i 40 euro. Un’offerta davvero interessante per una destinazione solitamente più cara.

Da Roma si vola poi a Madrid, Marsiglia, Salonicco e Rabat in Marocco a 14.99, Londra, Dublino, Parigi e Porto a 16.99, poi Palma di Maiorca a 18.99, Barcellona, Praga e Corfù a 19.99. Insomma, ampia scelta e biglietti da prendere al…volo!